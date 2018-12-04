Televisa vai transformar 'A Usurpadora' em série com 25 episódios

A atriz Gaby Spanic, a protagonista de 'A Usurpadora' Crédito: Reprodução/ SBT

Quando você pensa em novela mexicana, de qual se lembra? Há mais de três décadas, a emissora brasileira que mais reproduziu tramas do país latino foi o SBT. Novelas como "Os Ricos Também Choram", "Rosa Selvagem" e "A Usurpadora" fizeram sucesso no canal de Silvio Santos. Talvez, por isso, os dramas mexicanos façam parte de nossa memória afetiva.

Agora, a Televisa decidiu selecionar pelo menos 12 novelas para transformá-las em séries de 25 episódios. A rede de TV chama o projeto de "Fábrica dos Sonhos" e quer adaptar as histórias dramáticas para um formato próprio para streaming. A Televisa vai ressuscitar também "Rubi", "A Madrasta", "Coração Selvagem" e "Privilégio de Amar".