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TELEVISÃO

Televisa vai transformar 'A Usurpadora' em série com 25 episódios

Rede mexicana quer resgatar 12 tramas clássicas e que também fizeram sucesso no Brasil

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 17:24
A atriz Gaby Spanic, a protagonista de 'A Usurpadora' Crédito: Reprodução/ SBT
Quando você pensa em novela mexicana, de qual se lembra? Há mais de três décadas, a emissora brasileira que mais reproduziu tramas do país latino foi o SBT. Novelas como "Os Ricos Também Choram", "Rosa Selvagem" e "A Usurpadora" fizeram sucesso no canal de Silvio Santos. Talvez, por isso, os dramas mexicanos façam parte de nossa memória afetiva.
Agora, a Televisa decidiu selecionar pelo menos 12 novelas para transformá-las em séries de 25 episódios. A rede de TV chama o projeto de "Fábrica dos Sonhos" e quer adaptar as histórias dramáticas para um formato próprio para streaming. A Televisa vai ressuscitar também "Rubi", "A Madrasta", "Coração Selvagem" e "Privilégio de Amar".
A protagonista de "A Usurpadora", Gaby Spanic, comemorou a iniciativa no Twitter oficial dela. "O romance que me consagrou como vilã", escreveu a atriz.

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