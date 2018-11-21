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TEATRO

Teatro sobre rodas chega a Vitória com peça sobre importância da água

Durante dois dias, espetáculo 13 Gotas terá seis sessões diárias

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 20:54
Cerca de dois terços da superfície do planeta são cobertos pela água e tudo na vida envolve esse rico líquido: alimentos, higiene, remédios, entre tantos outros. Porém, nem sempre o ser humano só se dá conta da sua relevância quando ela faz falta. Assim, a importância da água será lembrada de forma lúdica e brincalhona com o espetáculo 13 Gotas, do BuZum!.
A peça será apresentada nesta quinta (22) e sexta-feira (23), em Vitória, dentro do ônibus BuZum!, um teatro sobre rodas com capacidade de receber 50 pessoas por sessão. Serão seis sessões diárias e gratuitas.
Escrito por Marília de Toledo e dirigida por Wanderley Piras, a história se baseia em um laboratório com dois cientistas malucos que demonstram aos pequenos espectadores, trazendo a sinergia de sensações de tudo que se percebe por meio da água. Utilizando várias técnicas do teatro de bonecos, os atores mostram que a água está presente no céu, nas nuvens, sob a terra, nos lençóis freáticos, nas lágrimas, no suor, no sangue, nos ossos, pele e cabelo.
Nesta ano, o BuZum! completa oito anos de existência. São mais de 350 mil quilômetros rodados para realizar 10.000 apresentações a mais de Meio Milhão de espectadores nas mais de 2.000 escolas públicas* de 250 cidades nos nove estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul), além de Porto Suárez, na Bolívia.
SERVIÇO
BuZum! em Vitória-ES
com o espetáculo 13 Gotas
Quando: 22 e 23 de novembro (quinta e sexta-feira)
Onde: EMEF Marechal Mascarenhas de Moraes - Av. Jerônimo Vervloet, 560 - Maria Ortiz, Vitória  ES
Horários: 9h - 9h40  10h20  13h30  14h10 - 14h50
Classificação: 3 a 11 anos
 
Entrada franca

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