Teatro de graça para crianças em Vitória fala de alimentação saudável

Teatro de graça para crianças em Vitória fala de alimentação saudável

Sessões de "A Geladeira Mágica" serão no Teatro da Ufes, no próximo dia 14 de julho

A Gazeta

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 8 de julho de 2019 às 18:20

 - Atualizado há 6 anos

Alimentação para crianças é um tema delicado. Se colocarmos a palavra “saudável” no meio, o papo fica ainda mais complicado. Essa é a discussão que pretende abordar “A Geladeira Mágica”, peça infantil que estreia no próximo dia 14 de julho com sessões no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O espetáculo trará exemplos e vai retratar pontos que devem ser tratados com carinhos para os pequenos, como o uso excessivo de tecnologia.

Crédito: Quebra Cabeça Cia de Teatro/Divulgação

A produção é a primeira da Quebra Cabeça Cia. de Teatro, uma parceria entre a WB Produções e o professor e ator Murilo Góes, que assina a direção do espetáculo.

> Gabriela Kapim: "Criança que come bem é aquela que come qualquer coisa em qualquer lugar"

Na trama, dois primos se encontram na casa da avó, onde a história toda se passa, e falam sobre temas como alimentação, tecnologia e relações. “Os dois acabam desenvolvendo brincadeiras e começam a fazer algumas reflexões, principalmente sobre a alimentação. Depois também falam do uso excessivo de celular, por exemplo”, adianta Murilo.

O professor e ator garante que as crianças ficam interessados ao longo da sessão, que conta com muita interação dos personagens com o público. “As crianças simpatizam com os atores de forma espontânea. Cada um com a personagem que gosta mais”, explica.

> Saiba o que fazer quando o seu filho é "ruim de garfo"

O diretor pondera que é cada vez mais é difícil fazer com que os pequenos tenham uma alimentação regrada e balanceada. A peça quer justamente mostrar os benefícios de uma alimentação saudável e os malefícios de alimentos ultra processados.

“Quis mostrar também o lado cultural da alimentação. Por que consumimos determinado alimento? Não só dizer que banana é rica em potássio. Todas as crianças sabem disso e as escolas ensinam, também”, conclui o diretor, graduado em Gastronomia e com mestrado em Ensino de Humanidade.

CLÁSSICOS


Na peça, o dramaturgo e ator também aborda releituras e leituras de textos de histórias que esbarram no mesmo tema, como “João e o Pé de Feijão”, “João e Maria” e “Chapeuzinho Vermelho”. Murilo conta que fazer esse panorama ajuda as crianças a criar conexões que ajudam até na compreensão do espetáculo. “E tudo isso fazendo um resgate aos elementos teatrais, como iluminação, trilha sonora totalmente autoral e equipe 100% capixaba”, afirma o ator e diretor.

A mensagem de “A Geladeira Mágica” reflete a intenção da Quebra-Cabeça Cia. de Teatro, fundada recentemente para focar em teatro infantil com caráter educativo. A ideia é interagir com as crianças tratando de assuntos pertinentes em uma idade que os pequenos estejam aptos a absorver novas informações.

Além de Wesley Telles, Bruna Dornellas e Murilo, a companhia também possui profissionais de outras áreas, como psicólogos, pedagogos, médicos e terapeutas que ajudam no processo de produção das peças para ajustar linguagem e transmissão de conhecimento por meio das personagens.

SERVIÇO

1ª edição do Diversão em Cena ArcelorMittal

"A Geladeira Mágica", da Quebra Cabeça Cia. de Teatro

Quando:

14 de julho de 2019 (domingo), às 14h e às 17h.

Onde: Teatro Universitário UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. 

Ingressos: entrada franca - Retirar na bilheteria do teatro a partir do dia 9 de julho, das 15h às 20h. Cada pessoa pode retirar quatro ingressos

Mais informações: (27) 3376-0933

