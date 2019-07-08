CULTURA E GASTRONOMIA

Teatro de graça para crianças em Vitória fala de alimentação saudável

Sessões de "A Geladeira Mágica" serão no Teatro da Ufes, no próximo dia 14 de julho

Publicado em 8 de julho de 2019 às 18:20 - Atualizado há 6 anos

Alimentação para crianças é um tema delicado. Se colocarmos a palavra “saudável” no meio, o papo fica ainda mais complicado. Essa é a discussão que pretende abordar “A Geladeira Mágica”, peça infantil que estreia no próximo dia 14 de julho com sessões no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O espetáculo trará exemplos e vai retratar pontos que devem ser tratados com carinhos para os pequenos, como o uso excessivo de tecnologia.

Crédito: Quebra Cabeça Cia de Teatro/Divulgação

A produção é a primeira da Quebra Cabeça Cia. de Teatro, uma parceria entre a WB Produções e o professor e ator Murilo Góes, que assina a direção do espetáculo.



Na trama, dois primos se encontram na casa da avó, onde a história toda se passa, e falam sobre temas como alimentação, tecnologia e relações. “Os dois acabam desenvolvendo brincadeiras e começam a fazer algumas reflexões, principalmente sobre a alimentação. Depois também falam do uso excessivo de celular, por exemplo”, adianta Murilo.

O professor e ator garante que as crianças ficam interessados ao longo da sessão, que conta com muita interação dos personagens com o público. “As crianças simpatizam com os atores de forma espontânea. Cada um com a personagem que gosta mais”, explica.

O diretor pondera que é cada vez mais é difícil fazer com que os pequenos tenham uma alimentação regrada e balanceada. A peça quer justamente mostrar os benefícios de uma alimentação saudável e os malefícios de alimentos ultra processados.

“Quis mostrar também o lado cultural da alimentação. Por que consumimos determinado alimento? Não só dizer que banana é rica em potássio. Todas as crianças sabem disso e as escolas ensinam, também”, conclui o diretor, graduado em Gastronomia e com mestrado em Ensino de Humanidade.

CLÁSSICOS



Na peça, o dramaturgo e ator também aborda releituras e leituras de textos de histórias que esbarram no mesmo tema, como “João e o Pé de Feijão”, “João e Maria” e “Chapeuzinho Vermelho”. Murilo conta que fazer esse panorama ajuda as crianças a criar conexões que ajudam até na compreensão do espetáculo. “E tudo isso fazendo um resgate aos elementos teatrais, como iluminação, trilha sonora totalmente autoral e equipe 100% capixaba”, afirma o ator e diretor.

A mensagem de “A Geladeira Mágica” reflete a intenção da Quebra-Cabeça Cia. de Teatro, fundada recentemente para focar em teatro infantil com caráter educativo. A ideia é interagir com as crianças tratando de assuntos pertinentes em uma idade que os pequenos estejam aptos a absorver novas informações.

Além de Wesley Telles, Bruna Dornellas e Murilo, a companhia também possui profissionais de outras áreas, como psicólogos, pedagogos, médicos e terapeutas que ajudam no processo de produção das peças para ajustar linguagem e transmissão de conhecimento por meio das personagens.

SERVIÇO

1ª edição do Diversão em Cena ArcelorMittal

"A Geladeira Mágica", da Quebra Cabeça Cia. de Teatro

Quando:

14 de julho de 2019 (domingo), às 14h e às 17h.

Onde: Teatro Universitário UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: entrada franca - Retirar na bilheteria do teatro a partir do dia 9 de julho, das 15h às 20h. Cada pessoa pode retirar quatro ingressos

Mais informações: (27) 3376-0933

