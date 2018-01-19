Tatau, ex-Araketu, comanda Festa de São Sebastião e São Benedito

Fé, devoção, tradição, cultura e música se encontram na Festa de São Sebastião e São Benedito, em frente à Igreja Reis Magos, em Nova Almeida. O evento, que faz parte do calendário folclórico e religioso da Serra, começou nesta quinta-feira (18) e termina no sábado com o show de Tatau, ex-vocalista da banda Araketu. Entre os hits que o baiano vai entoar estão Mal Acostumado, Araketu é bom demais, Pipoca, Avisa a Vizinha, entre outros.
Na sexta-feira (19), tem a escondida do Mastro em um local secreto, a partir das 18h. Às 21h, tem apresentação de dança do grupo Ballet Pliè e show de Dani Machado.
O Dia de São Sebastião (20) será anunciado, às 5h de sábado, com queima de fogos. Às 9h, tem missa na Igreja de Reis Magos. O início do cortejo das Bandas de Congo será às 18h e é seguido pela fincada do mastro às 21h20. Após o show pirotécnico, tem apresentação do DJ João Otávio e de Tatau.
Onde: em frente à Igreja Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra
Programação
19/01 (Sexta-feira)
18h - Escondida do Mastro
21h - Balet Pliè
21h30 Show com Dani Machado
20/01 (Sábado)
5h - Alvorada com Queima de Fogos anunciando o Dia de São Sebastião
9h - Missa na Igreja de Reis Magos
18h - Início do Cortejo das Bandas de Congo
21h20 - Fincada dos Mastros
21h40 - Show Pirotécnico
22h - DJ João Otávio
22h30 - Show nacional com Tatau (ex-vocalista do Araketu)