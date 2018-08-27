Tarja Turunen no ES: 'É importante me apresentar para os capixabas'

A soprano finlandesa Tarja Turunen traz seu "Act II" a Vila Velha nesta terça-feira (28) Crédito: Assessoria Patrick Ribeiro/Divulgação

Desde que se separou da Nightwish - banda em que era vocalista -, Tarja Turunen, aos 41 anos, se sente mais livre para compor, fazer sua arte e se apresentar da forma como acha melhor. Em seus últimos trabalhos solo, a soprano fala muito de sonhos e de como as pessoas devem aproveitar a vida para se realizarem ao invés de gastar tempo à toa. E são, justamente, essas músicas que a finlandesa apresentará para os capixabas, nesta terça-feira (28), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vila Velha.

Espírito Santo. Sua música considerada única - já que combina heavy metal com os vocais líricos da cantora - também é representação para a soprano: "É muito importante para mim apresentar esse espetáculo no Brasil, para os brasileiros, no Espírito Santo, para os capixabas. O Brasil sempre me abraça quando venho e é incrível performar aqui". Tarja se sente à vontade para apresentar esse novo show no. Sua música considerada única - já que combina heavy metal com os vocais líricos da cantora - também é representação para a soprano: "É muito importante para mim apresentar esse espetáculo no Brasil, para os brasileiros, no Espírito Santo, para os capixabas. O Brasil sempre me abraça quando venho e é incrível performar aqui".

. Crédito: Assessoria Patrick Ribeiro/Divulgação

Em entrevista ao Gazeta Online , Tarja também falou de futuros trabalhos e destaca que está em produção de um novo álbum, que deve ser lançado em setembro de 2019. Ainda para o ano que vem, ela também se planeja para novos ares na música clássica:

O que você vai apresentar para o capixaba?

É um show especial. Os shows que estou fazendo são diferentes, estou apresentando o novo álbum, com músicas novas... E, no Espírito Santo, estou preparando várias surpresas

Falando de Brasil e Espírito Santo, como é o seu contato com os fãs?

Muito importante. Tenho fã-clubes aqui que trabalham muito com o que eu faço e com a minha vida e eu acho que há um elo muito forte que nos conecta, em todas as partes do Brasil. Sempre é incrível performar aqui (no Brasil) porque o público sempre me abraça. E, claro, estou super feliz de ir a Vila Velha, conhecer as belezas da cidade, e me apresentar

E hoje, 13 anos após sua separação do Nightwish, como você mantém sua inspiração para trabalhos solo?

Música é a minha inspiração. Eu vivo pela música, tudo o que eu faço pela arte é um reflexo do que é a minha própria vida. A experiência, a inspiração é do que eu reflito e do que eu vivo. Seria muito ruim se um dia eu não pudesse mais cantar ou perdesse tudo o que eu sei sobre canto e música. Até porque, sempre aprendo algo novo. Música é algo grande.

E você tem saudade de Nightwish?

Não. Simples assim (risos). Estou bem melhor agora, sozinha... Estou mais livre para cantar, faço minha arte e escrevo minhas músicas

Por meio das suas últimas músicas, tem alguma mensagem que queira passar para o público?

sonhos e eu estou vivendo esse sonho. Então, é o tempo todo falando sobre isso e sobre esse processo, de realizar seus sonhos e os reflexos disso, sobre não gastar a vida à toa Não, especificamente. Estou escrevendo sobree eu estou vivendo esse sonho. Então, é o tempo todo falando sobre isso e sobre esse processo, de realizar seus sonhos e os reflexos disso, sobre não gastar a vida à toa

E de onde você tirou a ideia de fazer o "Act II", depois de "Act I", em 2012?

Foi bem natural. Desde o "Act I", eu lancei três discos de estúdio e, a partir daquele momento, pensei que seria a hora certa de mostrar o que vinha a seguir. É importante para mim me mostrar como artista, mostrar para os fãs o que eu ando fazendo e, para os que não me conhecem, me apresentar. Além de, é claro, mostrar a que ponto cheguei nesta altura da carreira. Trabalhei em "Act II" durante muitos meses, foi um trabalho bem árduo. Mas sinto que os álbuns ao vivo são sempre um jeito de mostrar tudo isso que eu desejo, também

E com esses novos trabalhos lançados, em turnê internacional, está vindo mais alguma coisa por ai?

música clássica que devem ser retomados no início de 2019 Sim, estou escrevendo muitas músicas para um novo álbum, que deve ser lançado, inclusive, em setembro do ano que vem. Estou até com projetos na área daque devem ser retomados no início de 2019

SERVIÇO

Tarja ACT II

Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo)

Quando: 28 de agosto (terça-feira), às 21h30

Ingressos: R$ 260 (pista premium; inteira); R$ 140 (pista; inteira); R$ 125 (mesa; lugar individual) - Vendas pelo tudus.com.br R$ 260 (pista premium; inteira); R$ 140 (pista; inteira); R$ 125 (mesa; lugar individual) - Vendas pelo