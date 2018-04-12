Tamanho Família volta com novas brincadeiras e um tio mala

Tamanho Família: Márcio Garcia com o cantor Leonardo e Taís Araújo Crédito: Globo/Marilia Cabral

Os sofás da sala de estar de Márcio Garcia já tem seus primeiros convidados: na estreia da nova temporada de Tamanho Família, no próximo domingo, dia 15, o apresentador recebe a atriz Taís Araújo e o cantor Leonardo  e suas respectivas famílias  que abrem a nova safra da atração, com muita música, brincadeiras, risadas e um bocado de emoção. É muito legal ver como todos eles ficam despidos do papel de artistas e se tornam uma pessoa comum, apenas um parente como outro qualquer. É sempre diferente quando estão diante da família e o resultado disso é algo despretensioso e leve. A família está sempre em primeiro plano. Acho que teremos uma temporada ainda mais especial e divertida, diz Márcio.

No primeiro programa, Leonardo recebe os filhos Pedro Leonardo, Matheus, Zé Felipe e João Guilherme. O cantor conta que o palco da atração foi a primeira vez em muito tempo em que ele conseguiu reunir os quatro filhos ao mesmo tempo, seja por causa da rotina pesada de suas turnês no trabalho, ou por morarem em cidades diferentes. É difícil conseguir reunir todos. Eu vim no avião com os quatro, olhando, reparando neles juntos, prestando atenção no jeito de cada um. Olhava e pensava: qual desses caras parece mais comigo? Foi muito bom estar com eles aqui. Esses quatro moleques são os caras, diz orgulhoso. Durante o programa, ele relembra a emoção durante a recuperação do filho Pedro, que chegou a ficar em coma após um acidente de carro, e admite que, mesmo depois de tantos anos, ainda esquece a letra de Pensa em Mim, hit que o consagrou na dupla com seu irmão Leandro.

Do outro lado, Taís Araújo leva para o programa a mãe, Dona Mercedes, a irmã Cláudia, a prima Kelly e o primo Marcos. A atriz conta que a família se organizava para mandar cartas para a TV para ajudá-la a se tornar uma campeã de cartas no início da carreira como atriz. No sofá, a mãe, a irmã, e dois primos contam que o grupo não se desgruda. É, a gente gosta mesmo de um telefone, entrega a atriz, que lembrou da infância no Méier, na Zona Norte carioca, quando fica da janela esperando o trem que traria a mãe do trabalho passar. Ela conta ainda da inspiração profissional na atriz Ruth de Souza, da inspiração musical de Alcione e da inspiração de vida da avó Antônia, que homenageou dando o nome para a filha caçula. Eu não conheci, nunca senti o cheiro da minha avó, mas parece que ela está viva resume Taís.

Diversão tamanho família

Todo domingo, Márcio Garcia recebe no palco duas personalidades com seus parentes, que se enfrentam em um game divertido e emocionante ao mesmo tempo, revelando a história, as memórias e levantando questões comuns que remetem a todas as famílias. O comando musical segue com a Família Lima, que toca, interage e divide suas experiências com os convidados ao vivo, em um palco especial. Mas o programa também traz uma novidade: o Tio Mala, uma figura que toda família tem. Toda semana, ele aparece no palco sem avisar com uma tarefa misteriosa na mala, que pode mudar o placar do jogo, com bônus ou descontos em pontos surpresa", conta o diretor Bernardo Portugal. "O bacana desse programa é que, como em toda família, quando as pessoas se reúnem, riem, se divertem e se emocionam juntas", completa ele.

Para criar as brincadeiras, os temas que serão discutidos e as provas da atração, conhecer bem a família, suas características e histórias são fundamentais. Para isso, uma equipe de pesquisa estuda e traz elementos da vida da celebridade em família, tudo para que o convidado se sinta em casa "O processo de criação das provas é o primeiro trabalho da equipe, assim que a gente começa a se reunir para levantar uma temporada. Começamos esse trabalho de 4 a 5 meses antes das gravações, explica o redator final do programa, Elbio Valente. Primeiro, cada um traz as suas sugestões de brincadeiras já com um tema a ser discutido com os convidados à partir dela. Quando possível, a gente brinca na sala para definir as regras e fazer ajustes na dinâmica. É um processo bem divertido. A gente se inspira nas brincadeiras e jogos que fazíamos na nossa infância, no que está rolando de novidade em games e o que tem causado interesse dos jovens e adultos das famílias de hoje em dia. É nesse momento que também são pensados os shows das famílias. A partir da história do famoso, elaboramos uma sugestão e os familiares também contribuem com ideias", fala.

Entrevista com Márcio Garcia

Terceira temporada. Qual é o segredo do sucesso do programa?

Márcio Garcia - Acho que é a família estar em primeiro plano. Ali não é o famoso na versão celebridade, é ele no seu ambiente natural, onde nasceu, cresceu, toma puxão de orelha no palco. Eu sou suspeito pra dizer, mas acho o programa é incrível, tem uma fórmula despretensiosa e leve e todo mundo brinca e fica à vontade. É muito gratificante ter o feedback dos convidados.

Quais as principais novidades da nova temporada?

MG - A gente vai ter o Tio Mala, que é um personagem que entra no jogo com uma tarefa misteriosa na mala, que pode mudar o placar do jogo, além de novas brincadeiras. Mas, no geral, a gente tem em mente que todo programa é diferente. Cada família é uma família, cada mãe é uma mãe, cada filho é um filho. Isso traz momentos de alegria, descontração e, como a gente sabe, de emoção também.

Como é a escolha dos convidados?

MG - Ah, já tem gente que avisa que quer participar, ou que a família está cobrando uma ida ao programa. O difícil pra gente é conseguir conciliar as datas de todos, com o nosso cronograma de estúdio, que é bem apertado, tem dias certos. Sobretudo porque não é o tempo de uma entrevista, por exemplo, a gente precisa que os convidados e seus parentes possam passar praticamente o dia todo com a gente, seja nos ensaios com cada parte, ou na gravação do programa em si.

Teve alguma edição que te marcou mais?

MG - Não teve uma edição específica. Mas sempre tem uma coisa muito forte em algumas delas. Seria injusto dizer aqui que eu teria predileção por uma. Cada família tem a sua história, é sempre um barato. Cada programa foi único.

Como é a sua preparação a cada semana?

MG  Eu sempre recebo um material com a pesquisa de cada família, episódios, curiosidades e perfil de cada um dos convidados dos dois sofás e estudo muito isso, leio o roteiro antes, e ajusto com a minha equipe, que é incrível, se achar que precisa. Mas adoro participar do ensaio e testes das provas, com a trupe e toda a equipe. A gente ri, se diverte, melhora, se questiona e já chega no programa com a prova lapidada. Estar no palco com meus convidados e com a minha plateia é o momento que eu mais gosto.