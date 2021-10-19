Tá difícil pagar o streaming? Site divide assinaturas e gera economia de até 60%

No site Kotas, usuários podem compartilhar assinaturas de serviços digitais Crédito: Glenn Carstens-Peters

Netflix, HBO Max, Paramount +, Starzplay, Disney e Star + ... Se assinarmos os serviços de streaming mais populares, e, como diziam nossos avós, "colocando na ponta do lápis", vão-se mais de R$ 200 por mês do nosso "rico e suado dinheirinho".

O legal (se você ainda não conhecia) é que existe uma forma de dividir a despesa com outras pessoas interessadas em curtir essas plataformas de streaming. Para isso, basta entrar no Kotas , um site que busca criar grupos para rachar assinaturas de serviços digitais. Mas, como fazer para participar?

Calma, pois não tem mistério! Após criar o cadastro no portal, basta entrar em um grupo do serviço desejado (ou mesmo criar o seu) e assiná-lo, compartilhando a senha e o pagamento da fatura com outros usuários, sendo que cada "comunidade" pode ter de quatro a seis membros. Podem ser conhecidos, familiares ou mesmo pessoas que frequentam o site.

Vou dar um exemplo: o preço do Combo+ no Brasil (que reúne os streamings Disney + e Star Plus) é R$ 45,90 por mês, valor bem salgado, diga-se de passagem. Em um grupo do Kotas, podemos usufruir dos serviços pagando uma mensalidade de R$ 15,15, dividindo entre quatro pessoas. Os pagamentos podem ser feitos por boleto, Pix, PicPay, cartões de crédito ou débito. Na boa, sem estresse e economizando um bom "dindin".

Ah, sim, são vários grupos de compartilhamento de assinaturas de streaming - Netflix, Disney e Star +, HBO Max e Starzplay e muito mais - além de outras plataformas, como jornais e revistas online (Folha de São Paulo, Estadão, Exame), aplicativos de música (Spotify e Deezer), programas para computador (como o Canvas), aplicativos de leitura, ferramentas para escritório e games online. São opções que podem fazer você economizar até 60% do valor de uma assinatura.

O "Divirta-se" conversou com um dos criadores da plataforma, no ar desde 2017, Frederico Faleiro. Sem citar o número de usuários atual do site, o empreendedor deu mais detalhes do serviço.

"Se você tem uma assinatura e quer compartilhá-la, basta criar um grupo. Você coloca o valor e as informações adicionais, como do que se trata o grupo, quem pode participar e qual a forma de acesso. Chamamos o dono da assinatura de administrador. Ao criar um grupo, você pode convidar pessoas para participar, por exemplo. Quem participa acessa o seu grupo e escolhe como efetuará o pagamento", esclarece Faleiro.

A plataforma Kotas foi criada em 2017 por Frederico Faleiro e Filipe Prado Crédito: Reprodução/ Site Kotas

Ele explica que, na primeira mensalidade, é cobrado a primeira e a última parcela de uma vez. Se o valor mensal dividido da assinatura ficou R$ 15, por exemplo, você paga R$ 30, assim que entra na plataforma. Nos outros meses, continua pagando R$ 15.

"É o que chamamos caução. Esse valor não é nosso e nem fica para gente. É do membro e fica apenas bloqueado conosco até sua saída do grupo. O motivo disso é para proteger o administrador no caso de perdermos contato com o membro e não recebermos o pagamento do mês. Assim podemos avisar com bastante antecedência ou até mesmo sugerir a substituição da vaga em alguns casos. Ao receber o pagamento do membro, avisamos o administrador. Repassamos os valores ao administrador uma vez por mês. Dessa forma, protegemos o membro, para garantir que tudo funcionará durante o período que foi pago", explica.

Se você vasculhar os inúmeros serviços compartilhados pelo Kotas, sentirá falta de dois streamings em particular: Amazon Prime Vídeo e Globoplay, populares no Brasil atualmente. "Não estão disponíveis por uma questão de estratégia comercial", adiantou Frederico, sem dar mais explicações.

TESTE

O "Divirta-se" garante. Não precisa ter receio de assinar um serviço no Kotas. A reportagem testou (entrando em um grupo de compartilhamento do Combo +), recebeu a senha por e-mail, pagou a mensalidade via PIX e tudo ocorreu perfeitamente. Sem burocracia ou desinformação. O administrador do grupo mostrou-se solícito, respondendo rapidamente qualquer dúvida que poderia surgir. Nos passou seu e-mail e contato pelo WhatsApp.

No Kotas, o usuário compartilha assinaturas de vários serviços digitais Crédito: Reprodução/ Site Kotas

Uma dúvida que pode estar permeando sua cabeça é: o Kotas é legal? É possível compartilhar senhas de assinaturas sem ter problemas judiciais ou com a empresa fornecedora do serviço? Frederico Faleiro responde que sim.

"Não há nada de errado em dividir valores de assinaturas. Quando se fala em streaming, esses serviços já preveem o uso por mais de uma pessoa nos próprios planos de assinatura. Sabemos que os termos de uso são muitas vezes confusos e fazemos o nosso melhor para conscientizar nossos usuários das limitações dos serviços que estão compartilhando. De todo modo, compartilhar assinaturas é muito mais que compartilhar somente contas de streamings. O Kotas pode ser útil para tudo o que envolva fazer pagamentos recorrentes a partir de duas pessoas. E dividir pagamentos recorrentes é completamente legal", explica.