Tá difícil pagar o streaming? Site divide assinaturas e gera economia de até 60%

Netflix, HBO Max, Paramount +, Starzplay, Disney e Star + ... Se assinarmos os serviços de streaming mais populares, e, como diziam nossos avós, "colocando na ponta do lápis", vão-se mais de R$ 200 por mês do nosso "rico e suado dinheirinho".
O legal (se você ainda não conhecia) é que existe uma forma de dividir a despesa com outras pessoas interessadas em curtir essas plataformas de streaming. Para isso, basta entrar no Kotas, um site que busca criar grupos para rachar assinaturas de serviços digitais. Mas, como fazer para participar?
Calma, pois não tem mistério! Após criar o cadastro no portal, basta entrar em um grupo do serviço desejado (ou mesmo criar o seu) e assiná-lo, compartilhando a senha e o pagamento da fatura com outros usuários, sendo que cada "comunidade" pode ter de quatro a seis membros. Podem ser conhecidos, familiares ou mesmo pessoas que frequentam o site.
Vou dar um exemplo: o preço do Combo+ no Brasil (que reúne os streamings Disney + e Star Plus) é R$ 45,90 por mês, valor bem salgado, diga-se de passagem. Em um grupo do Kotas, podemos usufruir dos serviços pagando uma mensalidade de R$ 15,15, dividindo entre quatro pessoas. Os pagamentos podem ser feitos por boleto, Pix, PicPay, cartões de crédito ou débito. Na boa, sem estresse e economizando um bom "dindin".
Ah, sim, são vários grupos de compartilhamento de assinaturas de streaming - Netflix, Disney e Star +, HBO Max e Starzplay e muito mais - além de outras plataformas, como jornais e revistas online (Folha de São Paulo, Estadão, Exame), aplicativos de música (Spotify e Deezer), programas para computador (como o Canvas), aplicativos de leitura, ferramentas para escritório e games online. São opções que podem fazer você economizar até 60% do valor de uma assinatura.
O "Divirta-se" conversou com um dos criadores da plataforma, no ar desde 2017, Frederico Faleiro. Sem citar o número de usuários atual do site, o empreendedor deu mais detalhes do serviço.
"Se você tem uma assinatura e quer compartilhá-la, basta criar um grupo. Você coloca o valor e as informações adicionais, como do que se trata o grupo, quem pode participar e qual a forma de acesso. Chamamos o dono da assinatura de administrador. Ao criar um grupo, você pode convidar pessoas para participar, por exemplo. Quem participa acessa o seu grupo e escolhe como efetuará o pagamento", esclarece Faleiro.
Ele explica que, na primeira mensalidade, é cobrado a primeira e a última parcela de uma vez. Se o valor mensal dividido da assinatura ficou R$ 15, por exemplo, você paga R$ 30, assim que entra na plataforma. Nos outros meses, continua pagando R$ 15.
"É o que chamamos caução. Esse valor não é nosso e nem fica para gente. É do membro e fica apenas bloqueado conosco até sua saída do grupo. O motivo disso é para proteger o administrador no caso de perdermos contato com o membro e não recebermos o pagamento do mês. Assim podemos avisar com bastante antecedência ou até mesmo sugerir a substituição da vaga em alguns casos. Ao receber o pagamento do membro, avisamos o administrador. Repassamos os valores ao administrador uma vez por mês. Dessa forma, protegemos o membro, para garantir que tudo funcionará durante o período que foi pago", explica.
Se você vasculhar os inúmeros serviços compartilhados pelo Kotas, sentirá falta de dois streamings em particular: Amazon Prime Vídeo e Globoplay, populares no Brasil atualmente. "Não estão disponíveis por uma questão de estratégia comercial", adiantou Frederico, sem dar mais explicações.
TESTE
O "Divirta-se" garante. Não precisa ter receio de assinar um serviço no Kotas. A reportagem testou (entrando em um grupo de compartilhamento do Combo +), recebeu a senha por e-mail, pagou a mensalidade via PIX e tudo ocorreu perfeitamente. Sem burocracia ou desinformação. O administrador do grupo mostrou-se solícito, respondendo rapidamente qualquer dúvida que poderia surgir. Nos passou seu e-mail e contato pelo WhatsApp.
Uma dúvida que pode estar permeando sua cabeça é: o Kotas é legal? É possível compartilhar senhas de assinaturas sem ter problemas judiciais ou com a empresa fornecedora do serviço? Frederico Faleiro responde que sim.
"Não há nada de errado em dividir valores de assinaturas. Quando se fala em streaming, esses serviços já preveem o uso por mais de uma pessoa nos próprios planos de assinatura. Sabemos que os termos de uso são muitas vezes confusos e fazemos o nosso melhor para conscientizar nossos usuários das limitações dos serviços que estão compartilhando. De todo modo, compartilhar assinaturas é muito mais que compartilhar somente contas de streamings. O Kotas pode ser útil para tudo o que envolva fazer pagamentos recorrentes a partir de duas pessoas. E dividir pagamentos recorrentes é completamente legal", explica.
O Kotas, segundo Frederico, é uma espécie de intermediador dos pagamentos, não possuindo assinaturas para ser compartilhadas. "Uma pessoa que já tem uma assinatura e quer controlar os pagamentos de forma mais simples, segura e automática, pode usar o site. O criador define a plataforma como uma ferramenta financeira. O propósito do site é facilitar a divisão dos valores e gerar economia, nunca o lucro ou a venda", complementa.