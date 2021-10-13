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Última temporada

'La Casa de Papel 5': Confira teaser inédito da parte final da série

Volume 2 da última temporada estreia no dia 3 de dezembro na Netflix
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 out 2021 às 15:46

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:46

La Casa de Papel lança teaser inédito
La Casa de Papel lança teaser inédito Crédito: Reprodução/Youtube
A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 13, a primeira imagem e teaser da parte final de La Casa de Papel. Dividida em dois volumes, a última temporada da série estreia dia 3 de dezembro.
Os novos episódios vão mostrar o desfecho do assalto no Banco da Espanha. Abalados pela morte de Tóquio, todos os criminosos estão desesperados, com uma exceção: o Professor.
Na primeira parte, lançada no dia 3 de setembro no streaming, a narradora da série sacrificou a vida para salvar os seus amigos. Porém, a morte da protagonista deixou o restante do grupo transtornado.
"Em algumas horas eu perdi pessoas muito importantes, e não vou deixar mais ninguém morrer por conta deste assalto", afirma o Professor no vídeo.
Criada por Álex Pina, a série também conta com Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Darko Peric e Rodrigo De la Serna no elenco.
Confira o teaser:

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