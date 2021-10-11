Criador de "Round 6" revela ideias para possível 2ª temporada

Série coreana "Round 6", da Netflix Crédito: YOUNGKYU PARK/Netflix

Apesar de o criador do sucesso mundial "Round 6" (Netflix), Hwang Dong-hyuk, ter afirmado que havia pensado a história apenas para uma temporada, ele sugeriu alguns caminhos que gostaria de seguir caso optasse por realizar uma continuação da história.

Em entrevista ao jornal britânico The Times, ele afirmou que um dos caminhos seria acompanhar o trabalho da polícia, que na primeira temporada não conseguiu ser veloz o suficiente para investigar a competição mortal.

Para Hwang, esse é um problema atual e burocrático, que não afeta apenas a Coreia, mas também outras partes do mundo. Fãs levantam teorias de que o policial Jun Ho (Wi Ha Joon), que teria sido morto por seu irmão, In Ho (Lee Byunghun), está vivo, na verdade, e pode retornar para a sequência.

Além disso, o próprio final da série também deixa um caminho aberto para a sequência, insinuando que os jogos ocorrem em outras localidades, e que o protagonista, Gi-hun (Lee Jung-jae), não embarca no avião após encontrar outra pessoa com o cartão de convite para a competição.

Em entrevista a Vulture, Bela Bajaria, chefe global de TV da Netflix, disse que está confiante com a possibilidade de renovação da série, apesar de pontuar que tudo depende de Hwang. "Ele tem um filme e outros projetos em desenvolvimento, estamos tentando pensar na melhor estrutura para ele."

A série estreou em 17 de setembro, e mostra uma competição com um prêmio milionário, que faz os participantes jogarem brincadeiras infantis coreanas e que, ao serem eliminados, são mortos, até que sobreviva um único campeão.

Com cenários impressionantes, ótimos atores, personagens bem-construídos, muita violência e um suspense de roer as unhas, "Round 6" entrou para a lista das 10 atrações mais assistidas da plataforma em dezenas de países.

A série sul-coreana está a caminho de se tornar a série original mais vista da história da plataforma de streaming, superando a romântica "Bridgerton", segundo a BBC. Recentemente, foi anunciado que a série poderia concorrer na versão principal do Emmy, segundo o site Variety.