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Televisão

Série 'As Five', do Globoplay, estreia na TV aberta no final do mês

Produção derivada de Malhação já teve segunda temporada confirmada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2021 às 07:48

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 07:48

As protagonistas da série
As protagonistas da série "As Five", do Globoplay Crédito: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO
A série "As Five", do Globoplay, vai fazer sua estreia na TV aberta no fim deste mês, no dia 26 de outubro. O anúncio foi feito pela emissora, em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (8), e celebrado por algumas das atrizes protagonistas.
Derivada de "Malhação - Viva a Diferença", a série estreou no Globoplay em 2020, mostrando o reencontro das amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti) e Ellen (Heslaine Vieira), sete anos após o final do folhetim.
Ana Hikari comentou em suas redes sociais a novidade e disse que "agora não tem mais desculpa" para não ver à série. "Quem aí está tremendo com essa notícia?", vibrou Heslaine Vieira. "Que surpresa maravilhosa", completou ela.
Idealizada e escrita por Cao Hamburger, "Malhação - Viva a Diferença" foi um sucesso de público e crítica. Ganhou o Emmy Kids Internacional de 2018 e conquistou espectadores de diferentes idades, que depois se mobilizaram para pedir pela série .
A segunda temporada da série já está confirmada. Além disso, três das cinco amigas estão no ar atualmente em "Nos Tempos do Imperador" (Globo). Na trama, Gabriela Medvedovsk dá vida a Pilar, que é irmã de Dolores (Daphne Bozaski) e disputa o amor de Samuel (Michel Gomes) com Zayla (Heslaine Vieira).

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