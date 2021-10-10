Série 'As Five', do Globoplay, estreia na TV aberta no final do mês

As protagonistas da série "As Five", do Globoplay Crédito: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO

A série "As Five", do Globoplay, vai fazer sua estreia na TV aberta no fim deste mês, no dia 26 de outubro. O anúncio foi feito pela emissora, em suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (8), e celebrado por algumas das atrizes protagonistas.

Derivada de "Malhação - Viva a Diferença", a série estreou no Globoplay em 2020, mostrando o reencontro das amigas Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski), Tina (Ana Hikari), Lica (Manoela Aliperti) e Ellen (Heslaine Vieira), sete anos após o final do folhetim.

Ana Hikari comentou em suas redes sociais a novidade e disse que "agora não tem mais desculpa" para não ver à série. "Quem aí está tremendo com essa notícia?", vibrou Heslaine Vieira. "Que surpresa maravilhosa", completou ela.

Idealizada e escrita por Cao Hamburger, "Malhação - Viva a Diferença" foi um sucesso de público e crítica. Ganhou o Emmy Kids Internacional de 2018 e conquistou espectadores de diferentes idades, que depois se mobilizaram para pedir pela série .