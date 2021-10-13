'Round 6' ultrapassa 'Bridgerton' e se torna a maior estreia da Netflix

Série sul-coreana "Round 6" é um dos maiores sucessos da Netflix Crédito: Netflix/ Divulgação

"Round 6", lançada internacionalmente com o título "Squid Game", se tornou oficialmente a maior estreia de todos os tempos da Netflix. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12) pelo serviço de streaming.

A série coreana foi vista em 111 milhões de lares em 25 dias, desde sua estreia no dia 17 de setembro. Ela superou a americana "Bridgerton", que detinha o título por ter sido vista por 82 milhões de famílias nos primeiros 28 dias após seu lançamento, em dezembro de 2020.

Vale lembrar que a Netflix considera em sua métrica as contas que começaram a assistir um título e permaneceram nele por pelo menos 2 minutos. Isso significa que os espectadores não precisam nem mesmo ter visto um episódio completo para fazer parte da estatística.

"Round 6" tem permanecido no topo dos conteúdos mais assistidos da Netflix em diversos países, incluindo o Brasil. Há duas semanas, a empresa já havia anunciado que a série caminhava para bater o recorde.