Escolas alertam pais sobre violência da série 'Round 6', da Netflix

Série sul-coreana "Round 6" é um dos maiores sucessos da Netflix Crédito: Netflix/ Divulgação

A popularidade da série sul-coreana "Round 6" entre crianças virou motivo de preocupação para pais e professores em pelo menos duas escolas brasileiras. A direção dos colégios Aladdin, no Rio de Janeiro, e O Pequeno Polegar, em São José do Pinhais, no Paraná, enviaram cartas aos responsáveis alertando que crianças de 8 a 10 anos estavam assistindo à produção da Netflix, cuja classificação indicativa é de 16 anos, por trazer cenas de sexo e violência.

No documento, a escola paranaense diz ser direito das famílias decidir o que é melhor para as crianças, mas salienta que o conteúdo de "Round 6" impõe riscos psicológicos aos jovens.

"A mensagem desta série em nada se comunica com nosso programa socioemocional, com nossa valorização da família e da vida, com nossa filosofa de escola. Em nada contribui para que seus filhos sejam pessoas melhores e resilientes", diz o comunicado.

Diretor da escola, Haroldo Andriguetto, 37, diz que começou a ficar preocupado quando viu que a maior parte dos alunos estava reproduzindo as competições de "Round 6".

Já na carta enviada pelo colégio Aladdin, o texto reitera que a produção contem cenas de “violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia e palavras de baixo calão” ao longo dos seus nove episódios.

Na série, 456 pessoas com problemas financeiros são convidadas a participar de uma competição na qual precisam vencer provas para ganhar um prêmio milionário. Pelas regras do jogo, os competidores participam de jogos infantis, e quem perde é morto, o que eleva o valor do prêmio.

Andriguetto diz que, quando as crianças reproduziam as dinâmicas da série, elas fingiam também que estavam matando umas às outras. "Qualquer pai e mãe ficaria horrorizado com o que eu vi. Ao andar nos corredores, eu estava acostumado a ver crianças felizes, saudáveis, pulando e brincando", diz ele.

O diretor explica que os alunos estavam deixando, inclusive, cartas nas mesas dos colegas convidando-os para o jogo, a exemplo do que acontece na série. "Ela passa um conjunto de ideias totalmente não emocionais, o que pode mexer com a ansiedade, com o medo e com os níveis de tolerância das crianças."

Após enviar o documento aos pais, a direção recebeu por volta de 15 emails agradecendo o alerta. Alguns dos responsáveis nem sabiam que os jovens estavam acompanhando "Round 6". "Ao conversar com os filhos, eles se surpreenderam porque as crianças sabiam tudo sobre a série."

Andriguetto diz não ser contrário à narrativa. "Ela tem o seu público, tem a sua mensagem, mas o problema é que ela alcançou as crianças e a imaginação delas."

Segundo o diretor, a idade que vai de 0 a 10 anos é crucial para o desenvolvimento cognitivo. "Começar a ter contato com esse tipo de mídia nesse momento pode gerar um efeito em cadeia."

Psicóloga especializada em atendimento às crianças, Júlia Porciúncula, 41, diz que o conteúdo de "Round 6" de fato pode trazer prejuízos psicológicos aos jovens. "Como o ser humano é subjetivo, não dá para adivinhar o futuro. Mas, baseado nas pesquisas que já existem, expor crianças de um modo geral a conteúdo violento gera problemas."