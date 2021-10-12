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Faixa etária

Escolas alertam pais sobre violência da série 'Round 6', da Netflix

Pelo menos dois colégios brasileiros enviaram cartas aos responsáveis, avisando sobre o risco de crianças assistirem à produção sul-coreana, um dos sucesssos atuais do serviço de streaming e indicada para maiores de 16 anos

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 13:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 out 2021 às 13:23
Série sul-coreana
Série sul-coreana "Round 6" é um dos maiores sucessos da Netflix Crédito: Netflix/ Divulgação
A popularidade da série sul-coreana "Round 6" entre crianças virou motivo de preocupação para pais e professores em pelo menos duas escolas brasileiras. A direção dos colégios Aladdin, no Rio de Janeiro, e O Pequeno Polegar, em São José do Pinhais, no Paraná, enviaram cartas aos responsáveis alertando que crianças de 8 a 10 anos estavam assistindo à produção da Netflix, cuja classificação indicativa é de 16 anos, por trazer cenas de sexo e violência.
No documento, a escola paranaense diz ser direito das famílias decidir o que é melhor para as crianças, mas salienta que o conteúdo de "Round 6" impõe riscos psicológicos aos jovens.
"A mensagem desta série em nada se comunica com nosso programa socioemocional, com nossa valorização da família e da vida, com nossa filosofa de escola. Em nada contribui para que seus filhos sejam pessoas melhores e resilientes", diz o comunicado.

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Diretor da escola, Haroldo Andriguetto, 37, diz que começou a ficar preocupado quando viu que a maior parte dos alunos estava reproduzindo as competições de "Round 6".
Já na carta enviada pelo colégio Aladdin, o texto reitera que a produção contem cenas de “violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia e palavras de baixo calão” ao longo dos seus nove episódios.
Na série, 456 pessoas com problemas financeiros são convidadas a participar de uma competição na qual precisam vencer provas para ganhar um prêmio milionário. Pelas regras do jogo, os competidores participam de jogos infantis, e quem perde é morto, o que eleva o valor do prêmio.
Andriguetto diz que, quando as crianças reproduziam as dinâmicas da série, elas fingiam também que estavam matando umas às outras. "Qualquer pai e mãe ficaria horrorizado com o que eu vi. Ao andar nos corredores, eu estava acostumado a ver crianças felizes, saudáveis, pulando e brincando", diz ele.
O diretor explica que os alunos estavam deixando, inclusive, cartas nas mesas dos colegas convidando-os para o jogo, a exemplo do que acontece na série. "Ela passa um conjunto de ideias totalmente não emocionais, o que pode mexer com a ansiedade, com o medo e com os níveis de tolerância das crianças."
Após enviar o documento aos pais, a direção recebeu por volta de 15 emails agradecendo o alerta. Alguns dos responsáveis nem sabiam que os jovens estavam acompanhando "Round 6". "Ao conversar com os filhos, eles se surpreenderam porque as crianças sabiam tudo sobre a série."

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Andriguetto diz não ser contrário à narrativa. "Ela tem o seu público, tem a sua mensagem, mas o problema é que ela alcançou as crianças e a imaginação delas."
Segundo o diretor, a idade que vai de 0 a 10 anos é crucial para o desenvolvimento cognitivo. "Começar a ter contato com esse tipo de mídia nesse momento pode gerar um efeito em cadeia."
Psicóloga especializada em atendimento às crianças, Júlia Porciúncula, 41, diz que o conteúdo de "Round 6" de fato pode trazer prejuízos psicológicos aos jovens. "Como o ser humano é subjetivo, não dá para adivinhar o futuro. Mas, baseado nas pesquisas que já existem, expor crianças de um modo geral a conteúdo violento gera problemas."
A especialista diz que cada jovem vai reagir de um jeito, podendo desenvolver quadros de ansiedade, insegurança ou agressividade. Para evitar isso, ela recomenda que os pais fiquem atentos ao conteúdo que os filhos consomem na internet. "É importante não deixar a criança com o eletrônico totalmente disponível. Tem que haver uma supervisão."

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