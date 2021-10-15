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Streaming

Netflix confirma 4ª temporada da série 'You'

Seriado sobre stalker terá novos episódios da 3ª temporada nesta sexta-feira

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 11:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 out 2021 às 11:21
Foto de divulgação da série
Foto de divulgação da série "You", da Netflix Crédito: Netflix
A terceira temporada da série You será exibida a partir desta sexta-feira, 15, na Netflix, e os fãs estão ansiosos. O serviço de streaming já começou a anunciar uma próxima etapa do mistério que envolve a vida de Joe, o protagonista. Um teaser com contagem regressiva para os episódios inéditos foi publicado nesta quarta-feira, 13.
"Faltam dois dias para a terceira temporada de You e a quarta já está confirmada", diz a legenda da chamada.
No fim de agosto, um teaser enigmático foi compartilhado no perfil do Instagram do seriado. Nele, o protagonista Joe, interpretado por Penn Badgley, dá as boas vindas ao filho, Henry O personagem promete que será uma pessoa melhor, digno de ser chamado de pai.
"Por você eu posso mudar, serei o homem que você terá orgulho de chamar de pai (...) Escolher o seu nome é a primeira decisão que vou tomar para dar a você a melhor vida possível para protegê-lo", diz Joe.

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