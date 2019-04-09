Supercombo fala sobre "Adeus, Aurora" sua revista em quadrinhos

04/12/2018 - "Adeus, Aurora" será lançada na CCXP 2018 pela banda Supercombo Crédito: Divulgação

A Comic Con Experience, ou CCXP, no final de 2018, teve várias atrações. Uma delas, que brilhou por lá, foi a banda Supercombo. Composta por Leonardo Ramos (voz e guitarras); Pedro "Toledo" Ramos (guitarra e voz); Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (bateria) e André Dea, a banda fez um show e lançou a HQ “Adeus, Aurora”, quadrinho que, de certa forma, complementa o recém-lançado disco de mesmo nome

A HQ conta a história de… Aurora, uma garota que descobre um terrível segredo sobre sua família e precisa correr contra o tempo para salvar a si mesma e aos outros. Quem assina o roteiro é a própria banda, enquanto os desenhos ficaram a cargo do ex-guitarrista da banda Jean Diaz, quadrinista capixaba que já trabalhou para nomes como Marvel e DC Comics.

Paulo Vaz, André Dea, Carol Navarro, Leo Ramos e Pedro "Toledo" Ramos: Supercombo 2019 Crédito: Ivã Santos

É interessante notar que algumas marcas passadas da banda estão presentes no quadrinho, como a figura do “Rogério”, espécie de protagonista do último disco, além de nomes de músicas do grupo e muito mais. Então, quem acompanha a banda tem um prato cheio em mãos.

LÚDICO

Uma característica recorrente na banda é a forma lúdica de trabalhar problemas do dia a dia. "Amianto", um de seus grandes hits, fala sobre suicídio; da mesma forma, "Maremotos", presente no novo disco, fala sobre transtorno de ansiedade.

Imagem da HQ "Adeus, Aurora", da banda Supercombo Crédito: Jean Diaz

“Isso já era esperado do álbum, tanto por nós da banda quanto pela galera que curte a banda. Então a HQ, veio para dar uma contextualizada em sagas de personagens dentro da revista e servir de inspiração para essas metáforas e construções linguísticas dentro das músicas, abordando temas sérios que a gente sempre mescla com essa coisa coloquial. A HQ serve muito para isso, para situar, digamos assim”, explicou Léo Ramos, vocalista do grupo.

Jean Diaz, criador de toda a arte da revista, traz referências de desenho animado misturado com uma pegada realista mesclada com a proposta do álbum. O resultado é uma espécie de “cartoon moderno”. "Engraçado que o que me fez sair da banda foi exatamente o trabalho com HQs, e foi legal que a gente sempre manteve amizade. Quando eles tiveram a ideia do quadrinho eles falaram 'Jean vai fazer, já foi da banda, entende a gente', aí eu falei 'Claro!'”, comentou o quadrinista.

Inter-mídia

A relação quadrinho-música já foi trabalhada antes, como na revista "Grayson", do herói Asa-Noturna. Na edição #16 há um sequência de páginas com uma música ao fundo em forma de balões. Mesmo trabalhando música e quadrinhos, a HQ o faz apenas em algumas páginas. Como seria então em "Adeus, Aurora"?

"A HQ tem um QR Code que te direciona para um hotsite com todas as plataformas da banda, de áudio ou o próprio YouTube. Então vai ser um cross, pois o disco vai ser como a trilha sonora do quadrinho, onde você consegue ter os dois simultaneamente”, complementou Paulo Vaz.

O quadrinho foi lançado na CCXP, e está disponível para venda no site da banda.