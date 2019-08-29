Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
EX-NICKELODEON

Sucesso na TV nos anos 2000, Drake Bell vem ao Brasil para show em SP

Artista de 'Drake e Josh' fará encontro com fãs em outubro

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2019 às 11:59
29/08/2019 - O ator e cantor Drake Bell, que fez sucesso na adolescência com a série "Drake ENTITY_amp_ENTITYJosh", na Nickelodeon Crédito: Instagram/@drakebell
O ator e cantor norte-americano Drake Bell, 33, conhecido por seu trabalho na série "Drake e Josh" (Nickelodeon), anunciou que virá ao Brasil no dia 19 de outubro. O motivo da visita é porque o artista fará um show único em São Paulo, na sede da Nexxt Communications, e ficará para um encontro com fãs e até uma after party exclusiva para convidados selecionados.
> Backstreet Boys farão três shows no Brasil; ouça a playlist da turnê
Bell tem focado na música nos últimos anos, e chegou a lançar três álbuns e um EP. Seu trabalho mais recente foi o clipe da música "Fuego Lento".
Nas telas, além de "Drake e Josh", o ator esteve nas séries "Seinfeld" e "The Amanda Show", e filmes como "Jerry Maguire" e "College".
Sobre seu trabalho de maior sucesso, ele revelou em março deste ano que poderá voltar à TV em breve. Em uma entrevista concedida à revista americana People, Bell disse que ele e seu ex-colega de elenco, Josh Peck, 32, estão trabalhando em uma possível volta da série, que ficou no ar entre 2003 e 2007 pela Nickelodeon.
> Ed Sheeran anuncia pausa de 18 meses na carreira
Ele adiantou que a nova série "será bem mais criativa e bem mais legal", e pode narrar os anos de faculdade de Drake e Josh. Bell também disse que a ideia é que a série retorne com "um humor mais adulto". Após o fim de "Drake & Josh", os dois atores principais seguiram carreiras distintas - Bell na dublagem e na música, e Peck em filmes e séries.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados