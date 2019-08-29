Sucesso na TV nos anos 2000, Drake Bell vem ao Brasil para show em SP

29/08/2019 - O ator e cantor Drake Bell, que fez sucesso na adolescência com a série "Drake ENTITY_amp_ENTITYJosh", na Nickelodeon Crédito: Instagram/@drakebell

O ator e cantor norte-americano Drake Bell, 33, conhecido por seu trabalho na série "Drake e Josh" (Nickelodeon), anunciou que virá ao Brasil no dia 19 de outubro. O motivo da visita é porque o artista fará um show único em São Paulo, na sede da Nexxt Communications, e ficará para um encontro com fãs e até uma after party exclusiva para convidados selecionados.

Bell tem focado na música nos últimos anos, e chegou a lançar três álbuns e um EP. Seu trabalho mais recente foi o clipe da música "Fuego Lento".

Nas telas, além de "Drake e Josh", o ator esteve nas séries "Seinfeld" e "The Amanda Show", e filmes como "Jerry Maguire" e "College".

Sobre seu trabalho de maior sucesso, ele revelou em março deste ano que poderá voltar à TV em breve. Em uma entrevista concedida à revista americana People, Bell disse que ele e seu ex-colega de elenco, Josh Peck, 32, estão trabalhando em uma possível volta da série, que ficou no ar entre 2003 e 2007 pela Nickelodeon.