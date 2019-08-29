Sucesso na TV nos anos 2000, Drake Bell vem ao Brasil para show em SP

O ator e cantor norte-americano Drake Bell, 33, conhecido por seu trabalho na série "Drake e Josh" (Nickelodeon), anunciou que virá ao Brasil no dia 19 de outubro. O motivo da visita é porque o artista fará um show único em São Paulo, na sede da Nexxt Communications, e ficará para um encontro com fãs e até uma after party exclusiva para convidados selecionados.
Bell tem focado na música nos últimos anos, e chegou a lançar três álbuns e um EP. Seu trabalho mais recente foi o clipe da música "Fuego Lento".
Nas telas, além de "Drake e Josh", o ator esteve nas séries "Seinfeld" e "The Amanda Show", e filmes como "Jerry Maguire" e "College".
Sobre seu trabalho de maior sucesso, ele revelou em março deste ano que poderá voltar à TV em breve. Em uma entrevista concedida à revista americana People, Bell disse que ele e seu ex-colega de elenco, Josh Peck, 32, estão trabalhando em uma possível volta da série, que ficou no ar entre 2003 e 2007 pela Nickelodeon.
Ele adiantou que a nova série "será bem mais criativa e bem mais legal", e pode narrar os anos de faculdade de Drake e Josh. Bell também disse que a ideia é que a série retorne com "um humor mais adulto". Após o fim de "Drake & Josh", os dois atores principais seguiram carreiras distintas - Bell na dublagem e na música, e Peck em filmes e séries.