Sucesso na internet e na TV, 'Choque de Cultura' lança livro em Vitória

O Exorcista era só birra. A Lagoa Azul é a maldição da DR infinita e Robocop é só mais um remake de Tieta. Assim Renan (Daniel Furlan), um dos maiores nomes do transporte alternativo brasileiro, define alguns clássicos do cinema no livro 79 Filmes para Assistir Enquanto Dirige, que será lançado amanhã em Vitória.
Ao lado de Rogerinho do Ingá (Caito Mainier), Julinho da van (Leandro Ramos) e Maurílio dos Anjos (Raul Chequer), ele forma a mesa redonda do Choque de Cultura, programa cultural criado pela TV Quase, a convite do Omelete, que transformou motoristas de van nos mais populares críticos de cinema do momento. Tão populares que agora fazem parte da programação dominical da TV Globo.
A ideia inicial era um Falha de Cobertura (programa da TV Quase que fala de futebol) falando sobre cinema, mas eles decidiram criar um programa novo baseado num piloto antigo chamado Julinho da Van Talkshow, que falava só sobre van e era apresentado pelo Julinho (Leandro Ramos).
Dois dos protagonistas são velhos conhecidos dos capixabas: Daniel Furlan e Raul Chequer. Eles e Juliano Enrico, roteirista do Choque, são os fundadores da Quase, projeto que nasceu como revista em quadrinhos na UFES, em 2002, virou TV online e produtora.
INÍCIO
Daniel, que interpreta Renan, é nascido em Vitória e formado em Comunicação Social na Ufes. Foi lá que conheceu Gabriel Labanca (falecido em 2012), Juliano Enrico e Raul Chequer e com eles fundou a revista em quadrinhos.
O Gabriel Labanca que tomou a iniciativa, juntou a gente e botou pilha. Eu fazia quadrinhos e queria um lugar pra publicar, era só isso. Lembro que achava o Juliano meio ridículo. O Raul também, relembra Daniel, em entrevista ao C2.
Algum tempo depois a Quase saiu dos quadrinhos e migrou para os vídeos. Mesmo não levando fé na ideia de Labanca e Raul, Daniel cedeu. O que eu não queria era deixar de fazer quadrinhos, achava perda de tempo a ideia de ficar fazendo vídeo. Ainda acho, brinca.
Labanca faleceu pouco antes de ver sua ideia ganhar maiores proporções; a Quase chegou à MTV em 2013. Mas por pouco os integrantes do coletivo não desistiram de tudo após a perda do amigo.
A gente pensou em encerrar a Quase, mas continuando a gente ainda dá vida ao trabalho do Labanca, que ainda ecoa na gente. A gente pensa mil coisas pra conviver com isso, mas o fato é que foi horrível. Ele com certeza estaria brilhando e se divertindo muito. Ou está, diz Daniel.
A MTV estava no fim e mesmo assim Daniel Furlan, Juliano Enrico e Raul Chequer conseguiram se destacar com O Último Programa do Mundo e a série Overdose. Sabendo do pouco tempo que tinham, trabalharam triplicado para fazer o pouco tempo no ar render.
De 2013 pra cá os três capixabas se multiplicaram pela internet e pela TV. Irmão do Jorel, no Cartoon Network, criado por Juliano Enrico, Falha de Cobertura, no YouTube, fora os trabalhos solo de Juliano Enrico ao lado de Marcelo Adnet em Adnight e Daniel Furlan com Tatá Wernerck, em Lady Night, e como ator em séries como Samantha!, da Netflix, e filmes como o premiado La Vingança.
Também se multiplicaram os integrantes da produtora, que agora agrega os já citados Caito Mainier e Leandro Ramos, do Choque de Cultura ,e Fernando Fraiha, David Benincá e Pedro Leite, que atuam por trás das câmeras.
Eu não imaginava nem que a revista (Quase) seria distribuída em bancas. Só nos tocamos de que teríamos que distribuir de alguma forma quando fomos buscar mil exemplares na gráfica e não tínhamos onde botar. Estávamos mais preocupados em o que fazer com as revistas. Mas o Projac é muito grande, a gente podia realmente ter pensado em guardar lá, analisa Daniel.
CONFIRA
79 Filmes Pra Assistir Enquanto Dirige
Choque de Cultura. Editora Galera Record. 240 páginas. R$ 37,90. Lançamento no dia 22 de novembro na Saraiva do Shopping Vitória.