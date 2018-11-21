Sucesso na internet e na TV, 'Choque de Cultura' lança livro em Vitória

Os protagonistas Rogerinho do Ingá, Maurílio dos Anjos, Julinho da Van e Renan Crédito: TV Globo/Divulgação

O Exorcista era só birra. A Lagoa Azul é a maldição da DR infinita e Robocop é só mais um remake de Tieta. Assim Renan (Daniel Furlan), um dos maiores nomes do transporte alternativo brasileiro, define alguns clássicos do cinema no livro 79 Filmes para Assistir Enquanto Dirige, que será lançado amanhã em Vitória.

Ao lado de Rogerinho do Ingá (Caito Mainier), Julinho da van (Leandro Ramos) e Maurílio dos Anjos (Raul Chequer), ele forma a mesa redonda do Choque de Cultura, programa cultural criado pela TV Quase, a convite do Omelete, que transformou motoristas de van nos mais populares críticos de cinema do momento. Tão populares que agora fazem parte da programação dominical da TV Globo.

A ideia inicial era um Falha de Cobertura (programa da TV Quase que fala de futebol) falando sobre cinema, mas eles decidiram criar um programa novo baseado num piloto antigo chamado Julinho da Van Talkshow, que falava só sobre van e era apresentado pelo Julinho (Leandro Ramos).

Dois dos protagonistas são velhos conhecidos dos capixabas: Daniel Furlan e Raul Chequer. Eles e Juliano Enrico, roteirista do Choque, são os fundadores da Quase, projeto que nasceu como revista em quadrinhos na UFES, em 2002, virou TV online e produtora.

INÍCIO

Daniel, que interpreta Renan, é nascido em Vitória e formado em Comunicação Social na Ufes. Foi lá que conheceu Gabriel Labanca (falecido em 2012), Juliano Enrico e Raul Chequer e com eles fundou a revista em quadrinhos.

O Gabriel Labanca que tomou a iniciativa, juntou a gente e botou pilha. Eu fazia quadrinhos e queria um lugar pra publicar, era só isso. Lembro que achava o Juliano meio ridículo. O Raul também, relembra Daniel, em entrevista ao C2.

Algum tempo depois a Quase saiu dos quadrinhos e migrou para os vídeos. Mesmo não levando fé na ideia de Labanca e Raul, Daniel cedeu. O que eu não queria era deixar de fazer quadrinhos, achava perda de tempo a ideia de ficar fazendo vídeo. Ainda acho, brinca.

Labanca faleceu pouco antes de ver sua ideia ganhar maiores proporções; a Quase chegou à MTV em 2013. Mas por pouco os integrantes do coletivo não desistiram de tudo após a perda do amigo.

A gente pensou em encerrar a Quase, mas continuando a gente ainda dá vida ao trabalho do Labanca, que ainda ecoa na gente. A gente pensa mil coisas pra conviver com isso, mas o fato é que foi horrível. Ele com certeza estaria brilhando e se divertindo muito. Ou está, diz Daniel.

A MTV estava no fim e mesmo assim Daniel Furlan, Juliano Enrico e Raul Chequer conseguiram se destacar com O Último Programa do Mundo e a série Overdose. Sabendo do pouco tempo que tinham, trabalharam triplicado para fazer o pouco tempo no ar render.





De 2013 pra cá os três capixabas se multiplicaram pela internet e pela TV. Irmão do Jorel, no Cartoon Network, criado por Juliano Enrico, Falha de Cobertura, no YouTube, fora os trabalhos solo de Juliano Enrico ao lado de Marcelo Adnet em Adnight e Daniel Furlan com Tatá Wernerck, em Lady Night, e como ator em séries como Samantha!, da Netflix, e filmes como o premiado La Vingança.

Também se multiplicaram os integrantes da produtora, que agora agrega os já citados Caito Mainier e Leandro Ramos, do Choque de Cultura ,e Fernando Fraiha, David Benincá e Pedro Leite, que atuam por trás das câmeras.

Eu não imaginava nem que a revista (Quase) seria distribuída em bancas. Só nos tocamos de que teríamos que distribuir de alguma forma quando fomos buscar mil exemplares na gráfica e não tínhamos onde botar. Estávamos mais preocupados em o que fazer com as revistas. Mas o Projac é muito grande, a gente podia realmente ter pensado em guardar lá, analisa Daniel.

CONFIRA

- Foto: Galera Record/Divulgação"/>

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