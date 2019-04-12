Streaming da Disney terá produções da Hulu e esporte da ESPN

12/04/2019 - Apresentação da plataforma de streaming Disney . Lançamento será em novembro deste ano Crédito: Divulgação/Disney

A Disney+, serviço de vídeo sob demanda do conglomerado do Mickey, abrigará em uma mesma plataforma as produções do estúdio, além das atrações do Hulu e da ESPN+. A ideia é que já comece a operar ainda neste ano, de maneira simultânea em vários dos grandes mercados do mundo, incluindo o Brasil.

Esses e outros detalhes fazem parte de um anúncio feito pela empresa a investidores de Wall Street, na sede do grupo, em Burbank, na Califórnia. A chegada da Disney ao mundo do streaming, com uma plataforma própria de conteúdo, é uma forma de fazer frente ao domínio da Netflix.

Segundo agências de notícias, o serviço será livre de anúncios e abrigará algumas das principais marcas da gigante do entretenimento, incluindo as animações "O Rei Leão" e "Frozen", filmes como "A Noviça Rebelde", os super-heróis da Marvel, o universo "Star Wars", as produções da Pixar, como "Toy Story", além do portfólio da recém-adquirida Fox.

As produções do canal da National Geographic também entrarão no pacote.

Como o lançamento do streaming da Disney será global, essa seria a chance de o conglomerado levar para mercados como o da América Latina a programação esportiva sob demanda da ESPN+ e as séries originais da Hulu, caso de "The Handmaid's Tale" e "This Is Us".

PRIORIDADE

Chefe da companhia, Bob Iger já afirmou em maio que migrar para o streaming era a prioridade máxima da empresa.

Ainda segundo as agências de notícias, investidores de Wall Street estão esperançosos com a chegada desse novo serviço de vídeo sob demanda, que cobraria mensalidade na casa dos U$ 7,50 (algo em torno de R$ 29). Analistas da Reuters estimam que só nos Estados Unidos, o serviço deverá contar com 13,6 milhões de assinantes por volta de 2021.

A Netflix já conta com 139 milhões de assinantes, mas começou suas operações na área do vídeo sob demanda há 12 anos e construiu seu império incluindo na grade produções que foram criadas pela Disney, como "A Bela e a Fera" e "Pantera Negra".

Agora, a companhia do Mickey corre para contornar o prejuízo. E vai chegar num momento em que esse mercado começa a se pulverizar, com a chegada de novas concorrentes, incluindo Apple e WarnerMedia, essa última apoiada pela gigante das telecomunicações AT&T.

CATÁLOGO DO DISNEY+

No catálogo da Disney+ estarão séries exclusivas, inspiradas nas produções que, há décadas, ela exibe nos cinemas. É o caso de uma inspirada em "Star Wars" chamada "The Mandalorian", outra centrada no vilão Loki, da Marvel, e de uma de animação baseada em "Monstros S.A.".

No futuro, algumas produções da Disney continuarão a estrear nos cinemas e logo depois estarão disponíveis em sua plataforma online. Outras, como é o caso do remake de "A Dama e o Vagabundo", irão direto para o streaming.

Mais uma novidade da plataforma, segundo informa a revista especializada Variety, será a produção de um seriado inspirado no livro e filme homônimos "Com Amor, Simon". A história, que originou o premiado longa-metragem, é um romance sobre um adolescente gay, vivido nas telas por Nick Robinson.