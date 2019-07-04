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SÉRIES

'Stranger Things' volta com hormônios à flor da pele e ótima trama

Terceira temporada do sucesso da Netflix corrige os erros do ano anterior e entrega oito episódios que valem a pena ser maratonados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2019 às 22:01

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 22:01

Stranger Things terceira temporada Crédito: Netflix/Divulgação
O verão de 1985 em Hawkins, Indiana, promete. Após os acontecimentos das duas primeiras temporadas de Stranger Things, as coisas parecem ter se acalmado na pequena cidade. Férias escolares, um novo shopping, puberdade e hormônios à flor da pele para o grupo de protagonistas da série  mas é claro que uma nova ameaça está prestes a surgir, ou uma nova leva de episódios não ser faria necessária. Mas pode ficar tranquilo, este texto não contém nenhum spoiler.
O terceiro ano da série que ajudou a popularizar a Netflix chega hoje ao serviço de streaming com a missão de corrigir os muitos erros da arrastada e narrativamente problemática segunda temporada, que parece ter sido feita às pressas para tirar proveito da popularidade alcançada pela estreia. Por mais que a trama, em seu conflito principal, não traga grandes novidades, o texto acerta ao escolher desenvolver os personagens.
A chegada da adolescência para o núcleo principal representa também uma mudança de interesses. Enquanto Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) estão mais preocupados com suas respectivas namoradas, Onze (Millie Bobby Brown) e Max (Sadie Sink), Will (Noah Schnapp) só quer voltar à rotina de jogar RPG no porão. O carismático Dustin (Gaten Matarazzo), desta, vez, tem seu arco mais próximo ao de Steve (Joe Keery), repetindo a parceria que foi uma das melhores novidades da segunda temporada. Além deles, Joyce Byers (Winona Ryder) e Jim Hooper (David Harbour) também têm seus arcos próprios de desenvolvimento.
TRANSFORMAÇÕES
Tal qual os jovens da série, Hawkins também passa por mudanças. A chegada de um grande shopping alterou a dinâmica da cidade  levou os jovens à loucura, mas também resultou em lojas de rua falindo e muitos protestos. Neste cenário, o capitalismo e o materialismo talvez retratem a maior das novas mudanças (não à toa Material Girl, da Madonna, é tocada em uma das mais divertidas sequências da temporada).
Stranger Things terceira temporada Crédito: Netflix/Divulgação
Em sua essência, Stranger Things continua sendo uma grande homenagem aos anos 1980, com referências claras do terror de Stephen King e John Carpenter, e do encantamento de Steven Spielberg, mas agora a série também ganha uma pegada (não menos oitentista) dos filmes de John Hughes  a relação entre Steve e Robin (Maya Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke), por exemplo, é puro Clube dos Cinco.
O grande mérito do roteiro dos novos episódios é não fazer questão de te lembrar, o tempo todo, do período temporal no qual a série se passa.
A nova temporada mostra também que os irmãos Duffer (criadores e produtores da série) ouviram o público  a famigerada viagem de Onze para Chicago jamais é mencionada e não ganha importância nenhuma na trama; da mesma forma, personagens antes apenas irritantes como Billy (Dacre Montgomery) ganham importância.
Em seus oito episódios, Stranger Things 3 (como os produtores gostam de chamar) coloca a série de volta na prateleira principal, aquela em que ficam apenas as séries imperdíveis. Divertida, emocionante, misteriosa e cheia de personagens interessantes, a nova temporada não apenas corrige os erros das anteriores, como também entrega uma jornada tão satisfatória que faz com que o público ignore completamente algumas pequenas derrapadas.

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