'Stranger Things' volta com hormônios à flor da pele e ótima trama

Stranger Things terceira temporada Crédito: Netflix/Divulgação

O verão de 1985 em Hawkins, Indiana, promete. Após os acontecimentos das duas primeiras temporadas de Stranger Things, as coisas parecem ter se acalmado na pequena cidade. Férias escolares, um novo shopping, puberdade e hormônios à flor da pele para o grupo de protagonistas da série  mas é claro que uma nova ameaça está prestes a surgir, ou uma nova leva de episódios não ser faria necessária. Mas pode ficar tranquilo, este texto não contém nenhum spoiler.

O terceiro ano da série que ajudou a popularizar a Netflix chega hoje ao serviço de streaming com a missão de corrigir os muitos erros da arrastada e narrativamente problemática segunda temporada, que parece ter sido feita às pressas para tirar proveito da popularidade alcançada pela estreia. Por mais que a trama, em seu conflito principal, não traga grandes novidades, o texto acerta ao escolher desenvolver os personagens.

A chegada da adolescência para o núcleo principal representa também uma mudança de interesses. Enquanto Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) estão mais preocupados com suas respectivas namoradas, Onze (Millie Bobby Brown) e Max (Sadie Sink), Will (Noah Schnapp) só quer voltar à rotina de jogar RPG no porão. O carismático Dustin (Gaten Matarazzo), desta, vez, tem seu arco mais próximo ao de Steve (Joe Keery), repetindo a parceria que foi uma das melhores novidades da segunda temporada. Além deles, Joyce Byers (Winona Ryder) e Jim Hooper (David Harbour) também têm seus arcos próprios de desenvolvimento.

TRANSFORMAÇÕES

Tal qual os jovens da série, Hawkins também passa por mudanças. A chegada de um grande shopping alterou a dinâmica da cidade  levou os jovens à loucura, mas também resultou em lojas de rua falindo e muitos protestos. Neste cenário, o capitalismo e o materialismo talvez retratem a maior das novas mudanças (não à toa Material Girl, da Madonna, é tocada em uma das mais divertidas sequências da temporada).

Stranger Things terceira temporada Crédito: Netflix/Divulgação

Em sua essência, Stranger Things continua sendo uma grande homenagem aos anos 1980, com referências claras do terror de Stephen King e John Carpenter, e do encantamento de Steven Spielberg, mas agora a série também ganha uma pegada (não menos oitentista) dos filmes de John Hughes  a relação entre Steve e Robin (Maya Hawke, filha de Uma Thurman e Ethan Hawke), por exemplo, é puro Clube dos Cinco.

O grande mérito do roteiro dos novos episódios é não fazer questão de te lembrar, o tempo todo, do período temporal no qual a série se passa.

A nova temporada mostra também que os irmãos Duffer (criadores e produtores da série) ouviram o público  a famigerada viagem de Onze para Chicago jamais é mencionada e não ganha importância nenhuma na trama; da mesma forma, personagens antes apenas irritantes como Billy (Dacre Montgomery) ganham importância.