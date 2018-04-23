Stanley Jordan e Armandinho no Santa Jazz; veja programação completa

Guitarrista americano Stanley Jordan Crédito: Reprodução/Instagram @stanleyjordanofficial

Armandinho, Stanley Jordan e Andy Timmons já são atrações confirmadas para a 7ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa, que acontece a partir do dia 25 de maio em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo. Ao todo, serão 31 shows nas semanas do dia 25 a 27 de maio e 31 de maio ao dia 2 de junho. A expectativa é que 45 mil pessoas se reúnam durante os dias de evento.

Além dos shows, o festival traz a gastronomia internacional e regional, exposição de artes, artesanato e produtos da agroindústria. No ano passado, cerca de 20 mil pessoas marcaram presença no evento. Neste ano, o Santa Teresa Jazz & Bossa, também marcará o lançamento oficial da temporada de inverno das montanhas capixabas e a expectativa da produção é receber 45 mil pessoas. Confira a programação completa:

1ª SEMANA  25 a 27 de maio

Sexta-feira (25/05)

Centro de Eventos

20h - Abertura dos Portões

Palco FAMES

20h30/22h30 - Show Regional

Palco Imigrantes

21h - Andy Timmons e FAMES Jazz Band (USA/BRA)

23h - Nelson Faria (BRA)

01h - Stanley Jordan e Armandinho (USA/BRA)

02h - Encerramento

Sábado (26/05)

Centro de Eventos

11h - Abertura dos Portões

Palco FAMES

11h30/13:30 - Show Regional

Palco Imigrantes

12h - Victor Humberto, Via Brasil e Convidados (ES)

14h - Pedro Alcantara e Gabriel Grossi (ES/BRA)

15h30 - Jam Session: Amaro Freitas (BRA)

16h30 - Encerramento

20h00 - Reabertura dos Portões

Palco FAMES

20h30/22h30/00h30: Choro Acadêmico da FAMES

Palco Imigrantes

21h - Rosa Marya Colin e Jefferson Gonsalves (BRA)

23h - João Donato (BRA)

01h - Amaro Freitas (BRA)

02h - Encerramento

Domingo (27/05)

Centro de Eventos

11h - Abertura dos Portões

Palco FAMES

11h30/13h30 - Tocata Brass da FAMES

Palco Imigrantes

12h - Roger Bezerra ( ES )

14h - Eduardo Dussek e Derico (BRA)

16h - Encerramento

2ª SEMANA  31 de maio a 02 de junho

Quinta-feira (31/05)

Centro de Eventos

20h - Abertura dos Portões

Palco FAMES

20h30/22:30 - FAMES Brasileiríssimo

Palco Imigrantes

21h - Chico Chagas e Carlos Malta (BRA)

23h - Bruno Mangueira convida Filó Machado (ES/BRA)

01h - JJ Jackson (USA)

02h - Encerramento

Sexta-feira (01/06)

Centro de Eventos

11h - Abertura dos Portões

Palco FAMES

11h30/13h30 - Show Regional

Palco Imigrantes

12h - Finest Hour (ES)

14h - Tulio Mourão e Célio Balona (BRA)

15h30 - Jam Session: Lenon Beal e Igor Prado (USA/BRA)

16h30 - Encerramento

20h - Reabertura dos portões

Palco FAMES

20h30/ 22h30/ 00h30 - FAMES Diexland

Palco Imigrantes

21h - Nico Rezende e Quinteto Canta Chet Baker (BRA)

23h - Marvio Ciribelli (BRA)

01h - Leon Beal e Igor Prado R&B/SOUL Music (USA/BRA)

02h - Encerramento

02/06 (Sábado)

Centro de Eventos

11h - Abertura dos Portões

Palco FAMES

11h30/13h30 - Show Regional

Palco Imigrantes

12h30 - Orizzonti 6teto (ES)

14h - Massimo Valentini (ITA)

15h30 - Jam Session: Arthur Maia (BRA)

16h30 - Encerramento

20h - Reabertura Portões

Palco FAMES

20h30/22h30/00h30 - Show Regional

Palco Imigrantes

21h - Arthur Maia (BRA)

23h - Delicatessen Jazz (BRA)