Stanley Jordan e Armandinho no Santa Jazz; veja programação completa

Armandinho, Stanley Jordan e Andy Timmons já são atrações confirmadas para a 7ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa, que acontece a partir do dia 25 de maio em Santa Teresa, região Serrana do Espírito Santo. Ao todo, serão 31 shows nas semanas do dia 25 a 27 de maio e 31 de maio ao dia 2 de junho. A expectativa é que 45 mil pessoas se reúnam durante os dias de evento.
Além dos shows, o festival traz a gastronomia internacional e regional, exposição de artes, artesanato e produtos da agroindústria. No ano passado, cerca de 20 mil pessoas marcaram presença no evento. Neste ano, o Santa Teresa Jazz & Bossa, também marcará o lançamento oficial da temporada de inverno das montanhas capixabas e a expectativa da produção é receber 45 mil pessoas. Confira a programação completa:
1ª SEMANA 25 a 27 de maio
Sexta-feira (25/05)
Centro de Eventos
20h - Abertura dos Portões
Palco FAMES
20h30/22h30 - Show Regional
Palco Imigrantes
21h - Andy Timmons e FAMES Jazz Band (USA/BRA)
23h - Nelson Faria (BRA)
01h - Stanley Jordan e Armandinho (USA/BRA)
02h - Encerramento
Sábado (26/05)
Centro de Eventos
11h - Abertura dos Portões
Palco FAMES
11h30/13:30 - Show Regional
Palco Imigrantes
12h - Victor Humberto, Via Brasil e Convidados (ES)
14h - Pedro Alcantara e Gabriel Grossi (ES/BRA)
15h30 - Jam Session: Amaro Freitas (BRA)
16h30 - Encerramento
20h00 - Reabertura dos Portões
Palco FAMES
20h30/22h30/00h30: Choro Acadêmico da FAMES
Palco Imigrantes
21h - Rosa Marya Colin e Jefferson Gonsalves (BRA)
23h - João Donato (BRA)
01h - Amaro Freitas (BRA)
02h - Encerramento
Domingo (27/05)
Centro de Eventos
11h - Abertura dos Portões
Palco FAMES
11h30/13h30 - Tocata Brass da FAMES
Palco Imigrantes
12h - Roger Bezerra ( ES )
14h - Eduardo Dussek e Derico (BRA)
16h - Encerramento
2ª SEMANA 31 de maio a 02 de junho
Quinta-feira (31/05)
Centro de Eventos
20h - Abertura dos Portões
Palco FAMES
20h30/22:30 - FAMES Brasileiríssimo
Palco Imigrantes
21h - Chico Chagas e Carlos Malta (BRA)
23h - Bruno Mangueira convida Filó Machado (ES/BRA)
01h - JJ Jackson (USA)
02h - Encerramento
Sexta-feira (01/06)
Centro de Eventos
11h - Abertura dos Portões
Palco FAMES
11h30/13h30 - Show Regional
Palco Imigrantes
12h - Finest Hour (ES)
14h - Tulio Mourão e Célio Balona (BRA)
15h30 - Jam Session: Lenon Beal e Igor Prado (USA/BRA)
16h30 - Encerramento
20h - Reabertura dos portões
Palco FAMES
20h30/ 22h30/ 00h30 - FAMES Diexland
Palco Imigrantes
21h - Nico Rezende e Quinteto Canta Chet Baker (BRA)
23h - Marvio Ciribelli (BRA)
01h - Leon Beal e Igor Prado R&B/SOUL Music (USA/BRA)
02h - Encerramento
02/06 (Sábado)
Centro de Eventos
11h - Abertura dos Portões
Palco FAMES
11h30/13h30 - Show Regional
Palco Imigrantes
12h30 - Orizzonti 6teto (ES)
14h - Massimo Valentini (ITA)
15h30 - Jam Session: Arthur Maia (BRA)
16h30 - Encerramento
20h - Reabertura Portões
Palco FAMES
20h30/22h30/00h30 - Show Regional
Palco Imigrantes
21h - Arthur Maia (BRA)
23h - Delicatessen Jazz (BRA)
01h - Adriano Grinemberg (BRA)