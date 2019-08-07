Home
>
Cultura
>
Spotify abre inscrição para cantoras em começo de carreira gravarem

Spotify abre inscrição para cantoras em começo de carreira gravarem

Casa de Música Escuta as Minas é oportunidade para mulheres artistas terem workshops e produzirem com apoio da plataforma

Agência Estado

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 11:43

 - Atualizado há 6 anos

Cômodo da Casa de Música Escuta as Minas, em São Paulo Crédito: Spotify/Divulgação

O Spotify abriu inscrições nesta terça-feira, 6, para cantoras que estão começando na carreira participarem da Casa de Música Escuta as Minas, localizada na zona oeste da capital paulista.

Recomendado para você

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Veja como receber bem amigos e familiares em uma confraternização

7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa

Iniciativa integra projeto cultural que leva formação artística ao sistema prisional e reforça ações de ressocialização com foco em diversidade e humanidade

Internos e internas LGBTQIA+ apresentam peça teatral em unidade prisional

O projeto selecionará 12 candidatas do sexo feminino, que terão acesso aos workshops de produção e edição musical, reuniões e a equipamentos para gravarem suas músicas.

De acordo com a plataforma, o objetivo é ajudar na ascensão artística dessas mulheres. As aprovadas terão a oportunidade de conversar com Negra Li, MC Pocahontas, Liniker, Maiara & Maraísa e Priscilla Alcântara sobre diferentes gêneros musicais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de agosto neste site, e as interessadas precisam se dedicar ao projeto e às gravações por uma semana - que ainda será definida - de segunda à sexta-feira, das 10h às 17h. Além disso, é necessário se encaixar nos requisitos abaixo:

- Se identificar com o gênero feminino;

- Morar na Grande São Paulo (ou seja, engloba a região metropolitana da cidade);

- Ser artista solo ou de banda;

- Estar em início de carreira;

- Ter um trabalho autoral;

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais