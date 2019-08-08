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Sorriso Maroto dá pausa em shows por nova cirurgia do vocalista

Cantor foi diagnosticado com derrame pleural

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 15:44
Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto Crédito: Guilherme Ferrari
O cantor Bruno Cardoso, 38, vai passar por uma nova cirurgia e, por isso, o grupo de pagode Sorriso Maroto teve de adiar toda a agenda de agosto e início de setembro. 
Cardoso foi diagnosticado com um derrame na pleura (água na pleura) e deverá passar por um procedimento médico. O derrame pleural é caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal localizada nos pulmões, segundo site do Drauzio Varella.
Há quase um mês, o cantor tem feito shows e apresentações com fortes dores musculares e, procurando um diagnóstico, detectou essa alteração no pulmão, segundo a assessoria de imprensa do grupo.
O procedimento é simples e será feito nesta sexta-feira (9). O repouso recomendado será em torno de mais ou menos um mês. "O tempo de recuperação é rápido e eu estou muito feliz em poder resolver essas dores que tanto me incomodam, ainda mais com as recentes notícias de evolução na melhora do coração. Em breve estou de volta aos palcos, melhor que antes", afirma Bruno, em nota divulgada.
Em fevereiro do ano passado, Cardoso foi afastado do grupo para tratar uma miocardite. A doença já recém-tratada e praticamente curada do cantor não tem relação com o problema no pulmão diagnosticado. O cantor ficou seis meses fora dos palcos e foi substituído pelo cantor e ator Thiago Martins, 30. 
> Thiago Martins pede desculpas após ser acusado de assediar segurança
Em janeiro deste ano, o Sorriso Maroto anunciou o single "Escondido dos Seus Pais", dois EPs (SM3 EP1 e SM3 EP2) e seu primeiro DVD ao vivo após o retorno de Cardoso

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