Som de Fogueira faz live de pré-lançamento do EP 'Som de Brasileira'

Som de Fogueira Crédito: Cypriano

Conhecido por agitar as terças-feiras sem pandemia da Rua da Lama, em Jardim da Penha, o Som de Fogueira se mantém ativo em tempos de isolamento social. Se você está com saudades da reunião de amigos e animação cultural, pode se ligar na live que o grupo realiza nesta terça-feira (14), às 20h, em seu canal no YouTube . E a apresentação vem com surpresas.

O show online será uma ação de pré-lançamento do EP Som de Brasileira, cujo lançamento está previsto para o final do ano. Todas as músicas desse EP tiveram o conceito de arranjo muito diferente do que a gente vinha fazendo, tudo numa onda bem percussiva, bem brasileira. Com resgate daquele axé antigo, da Daniela Mercury, do Caetano, é o que conta o compositor, vocalista e líder do grupo Diogo Cypriano.

Até o momento, o grupo já apresentou duas canções: "Som de Brasileira", Juana Zanchetta, e "Amor a Única Essência", com Fábio Carvalho. Durante a live, os fãs vão conhecer o som de "Balança a Cabeça", com Débora Fassarela.

Por sinal, os três artistas citados farão participações especiais na transmissão ao vivo direto do Estúdio Bravo. Claro que as canções dos EPs "Criado na Rua da Lama" (2017) e "Quem Faltava Chegou" (2019) estarão presentes para o grupo capixaba brindar com seus fãs os seis anos de carreira.

Integrantes da Live Som de Fogueira (14/07)

SOLIDARIEDADE NA VEIA

Pensando ainda em ajudar quem precisa no cenário imposto pelo novo coronavírus, a banda vai arrecadar doações via Picpay durante o show. Segundo Diogo, 50% do dinheiro capitado irá para a Instituição Manguerê, fomentadora e promotora de projetos culturais e artísticos voltados para jovens da região da Ilha das Caieiras e da Grande São Pedro.

A ONG foi uma indicação de Fábio Carvalho, um dos responsáveis pela mesma. Ela produz oficinas de ritmos regionais brasileiros, o que Diogo comentar ter tudo a ver com a proposta do EP Som de Brasileira.

A gente sempre flertou com isso [a solidariedade] aqui na Rua da Lama, com a campanha do agasalho, os shows gratuitos democráticos, reflete Cypriano.

LANÇAMENTO DO ÁLBUM E DETALHES

Quanto ao lançamento oficial do Som de Brasileira, o vocalista afirma que estão planejando um show presencial, que estava previsto para setembro. A data foi adiada, por, até então, não parecer viável, é o que pontua o músico.

Estamos projetando para novembro. Mesmo em um local pequeno, para pouca gente, mas conseguir fazer isso de forma orgânica, explica Cypriano. Caso não seja possível o show, as canções Brindar à Vida(parceria com Flávia Mendonça) e Trevo de Quatro Folhas, que fecham o álbum, serão apresentadas em uma nova live.

LIVE SOM DE FOGUEIRA