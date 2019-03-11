Sinfônica do ES leva repertório de Weber e Grieg ao Sesc Glória

A orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) vai apresentar, nos dias 13 e 14 de março, no Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, obras do compositor alemão Carl Weber e do norueguês Edvard Grieg, dois artistas com uma forte conexão com a música e o teatro.

Crédito: Erika Piskac

O solista da noite será o clarinetista da Oses, Cristiano Costa, e a regência ficará por conta do maestro Leonardo David. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria Centro Cultural Sesc Glória, das 11h às 20h.

Carl Weber tinha uma força expressiva em seus temas e essa familiaridade com o teatro veio da vivência na infância com a trupe teatral de seu pai. Edvard Grieg aceitou o convite de um dramaturgo para musicar uma peça teatral pela primeira vez e que, mais tarde, tornou-se sua obra de maior reconhecimento.

Uma grande ópera romântico-heroica. Assim é definida a Abertura Euryanthe, de Weber, que vai abrir a noite de apresentação da Oses. A obra é um excelente exemplo do estilo do início do romantismo alemão e conta através da música uma história medieval francesa com um majestoso final.

Na sequência, será apresentado o Concerto Para Clarinete e Orquestra N.º 1, em Fá Menor, também do alemão Weber. A obra data o ano 1811 e mostra a capacidade de definir ambientes expressivos do compositor.

CRISTIANO COSTA

A obra vai contar com o solo do clarinetista da Oses, Cristiano Costa. O músico tem carreira destacada como músico de orquestra e solista. Já atuou na Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Petrobras Sinfônica, Orquestra Sinfônica de Goiânia, e Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi ganhador do primeiro lugar no concurso sul-americano de clarinetes realizado na cidade de San Miguel de Tucuman, na Argentina, e foi também vencedor do concurso jovens solistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Participou também do segundo encontro latino-americano de clarinetistas em Buenos Aires, Argentina.

AMANHECER

Provavelmente você já escutou a música “Amanhecer”, um dos temas clássicos mais conhecidos do mundo, usada em desenhos animados e filmes para descrever o amanhecer. A obra faz parte da peça teatral ‘Peer Gynt’, musicada pelo compositor norueguês Grieg. Ao aceitar o convite do dramaturgo Henrik Ibsen, autor da peça, para compor a música, o compositor acabou escrevendo um de seus maiores sucessos. Nas duas noites de concerto serão apresentadas as suítes nº 1 e 2 da obra.

SERVIÇO

Teatro e Música: Peer Gynt

Onde: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)

Quando: 13 e 14 de março de 2019 às 20h nos dois dias

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) - Vendas na bilheteria do local