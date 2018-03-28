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MÚSICA

Simple Plan faz 5 shows no Brasil em maio

Informações sobre os preços ainda não foram divulgadas

Publicado em 27 de Março de 2018 às 21:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 21:16
A banda Simple Plan, que fará cinco shows no Brasil em maio e junho de 2018 Crédito: Reprodução/Facebook/Simple Plan
A banda de emocore Simple Plan fará cinco shows no Brasil no fim de maio. O grupo se apresentará em Porto Alegre (25/05, no Pepsi On Stage); Curitiba (26/05, no Teatro Positivo); São Paulo (27/05, na Audio); Rio de Janeiro (30/05, no Circo Voador) e Uberlândia (1º/06, na Arena Sabiazinho). As apresentações fazem parte da turnê comemorativa de 15 anos do primeiro álbum da banda, No Pads, No Helmets... Just Balls.
>> Leia mais notícias do canal Divirta-se
Para as apresentações de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Uberlândia, os ingressos começarão a ser vendidos em 3 de abril, às 10h. Para a apresentação do Rio, o início das vendas será em 6 de abril, às 10h. Informações sobre os preços ainda não foram divulgadas.

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