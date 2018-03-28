Simple Plan faz 5 shows no Brasil em maio

A banda de emocore Simple Plan fará cinco shows no Brasil no fim de maio. O grupo se apresentará em Porto Alegre (25/05, no Pepsi On Stage); Curitiba (26/05, no Teatro Positivo); São Paulo (27/05, na Audio); Rio de Janeiro (30/05, no Circo Voador) e Uberlândia (1º/06, na Arena Sabiazinho). As apresentações fazem parte da turnê comemorativa de 15 anos do primeiro álbum da banda, No Pads, No Helmets... Just Balls.