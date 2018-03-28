Simple Plan faz 5 shows no Brasil em maio

A banda de emocore Simple Plan fará cinco shows no Brasil no fim de maio. O grupo se apresentará em Porto Alegre (25/05, no Pepsi On Stage); Curitiba (26/05, no Teatro Positivo); São Paulo (27/05, na Audio); Rio de Janeiro (30/05, no Circo Voador) e Uberlândia (1º/06, na Arena Sabiazinho). As apresentações fazem parte da turnê comemorativa de 15 anos do primeiro álbum da banda, No Pads, No Helmets... Just Balls.
Para as apresentações de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Uberlândia, os ingressos começarão a ser vendidos em 3 de abril, às 10h. Para a apresentação do Rio, o início das vendas será em 6 de abril, às 10h. Informações sobre os preços ainda não foram divulgadas.