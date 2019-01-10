Simone e Simaria lançam single com Ludmila

Para começar o ano com o pé direito, Simone e Simaria lançam o single “Qualidade de Vida”, nesta quarta-feira (9). Em parceria com a cantora Ludmila, o funknejo é a primeira faixa do DVD “Aperte o Play” gravado no final do ano passado, em São Paulo.
Composta por Simaria e Rafinha RSQ, a música tem ritmo contagiante. “A música ainda não estava pronta e eu já imaginava a Lud cantando com a gente. Essa música tem a energia dela, é alto astral e tenho certeza que o público vai amar”, explica Simaria.
A funkeira completa: “Quando recebi o convite da Simaria, achei que fosse trote. Até que um amigo nosso, em comum, veio me dizer que Simaria estava tentando falar comigo mesmo (risos). Assim que começamos a conversar, ela mandou o refrão da música e eu 'pirei'. É boa demais, nossa cara. Sou muito fã das meninas, tanto na música, como inspiração de vida. Essa parceria é um grande presente para mim”.