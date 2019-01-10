Simone e Simaria lançam single com Ludmila

Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla

Para começar o ano com o pé direito, Simone e Simaria lançam o single “Qualidade de Vida”, nesta quarta-feira (9). Em parceria com a cantora Ludmila, o funknejo é a primeira faixa do DVD “Aperte o Play” gravado no final do ano passado, em São Paulo.

Composta por Simaria e Rafinha RSQ, a música tem ritmo contagiante. “A música ainda não estava pronta e eu já imaginava a Lud cantando com a gente. Essa música tem a energia dela, é alto astral e tenho certeza que o público vai amar”, explica Simaria.