Silvero Pereira é um dos convidados do 26º Festival de Cinema de Vitória

O ator, que interpreta o vingador Lunga, no filme "Bacurau", conversou com o Gazeta Online sobre arte, censura, liberdade de expressão e sexualidade