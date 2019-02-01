Silva apresenta o seu bloco no pré-carnaval de Vitória

SILVA vai cair na folia e colocar todo mundo para dançar hits baianos em seu baile Crédito: BRENO GALTIER/Divulgação

Ô abre-alas que o Silva vai passar! O músico coloca o seu Bloco do Silva na rua, ou melhor, no palco, no dia 8 de fevereiro, no Ilha Shows, em Vitória. Acompanhado de percussão, trio de metais, guitarra, baixo e bateria e com participações de Renato Casanova (Casaca) e Fred Nery (Macucos), o capixaba vai cantar um pouco de tudo: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Novos Baianos, Moraes Moreira, Daniela Mercury, Cheiro de Amor e até Só Pra Contrariar e Revelação.

“A música baiana é uma coisa que vem da minha vida toda. Vitória sempre teve um contato com a Bahia muito forte e sempre teve muita micareta. Sou de 1988, quando era criança o axé estava em um momento gigante. Então, são músicas que mexem com as minhas memórias afetivas”, conta Silva, em entrevista do C2.

Tendo surfado na onda do indie e do eletrônico nos seus primeiros álbuns, Silva agora se entrega à música brasileira – não à toa seu último disco se chama “Brasileiro”.

“Quando comecei minha carreira eu tinha acabado de voltar do exterior, estava cheio de influências de fora. Eu era novo e queria ficar na onda da música do momento. Mas nos últimos tempos fui voltando às minhas raízes. Esse sou eu do jeito mais original”, diz.

Nos últimos dois anos, o cantor se aproximou ainda mais da Bahia. O reflexo disso é o já citado disco “Brasileiro” e o seu último single, “Brisa”, que celebra a baianidade. O capixaba fez novos amigos nas turnês, conheceu muitas pessoas durante sua estadia na Bahia, incluindo ídolos como Daniela Mercury, que canta com ele no Bloco do Silva em Salvador neste domingo (3); o Ilê Aiyê, o mais antigo bloco afro do carnaval de Salvador também se apresenta nesse show. A estreia do “Bloco do Silva” rolou no dia 25 de janeiro com a participação do cantor Saulo.

“Sou muito fã da Daniela desde criança, tenho todos os discos. Ela me conheceu e me adorou. Aí me convidou pra passar um dia na casa dela. Conversamos, ela pediu pra ver meu setlist e se empolgou em participar do show. O Saulo conheci durante um evento na Bahia. Sempre achei ele um ‘lorde’, uma das pessoas mais educadas e gentis que conheci no meio musical”.

TIMIDEZ

Ao longo da sua carreira, Silva foi deixando a timidez de lado e dominando cada vez mais o palco. Comandar um bloco de carnaval não é tarefa fácil, mas ele está confiante.

“É um desafio gigante. Carnaval tem toda uma experiência. O importante é não forçar a barra, não querer ser a Ivete de uma hora pra outra. Lidar com o publico no teatro eu já peguei a manha... Quando me apresentei com o Saulo eu vi que quando ele sobe no palco ele sabe como andar, como dar os comandos. É algo que eu ainda não tenho, mas eu vi que está tudo certo, é só ser o que sou, sem muito teatro”.

É CARNAVAL

Há pouco tempo Silva começou a curtir de verdade o carnaval. Nascido em uma família religiosa, apesar de gostar das músicas, ele nunca participou das festividades. “Fui conhecer mesmo o carnaval nos últimos anos, depois de adulto. Conheci o carnaval de bloquinho do Rio de Janeiro, mas o de Salvador mesmo ainda não conheci, pretendo fazer isso este ano. Não sei como vai ser porque vou trabalhar bastante. O bloco era pra ser um show pontual, mas desde que anunciamos tem muita gente querendo”.

O ano está só começando e Silva já tem muitos planos. O bloco ainda vai passar no dia 3 de fevereiro por Salvador, no dia 8 de fevereiro, em Vitória, dia 15, no Rio de Janeiro, e no dia 16, em Fortaleza, em março o capixaba embarca para Portugal. “Estou bem ansioso porque nem comecei a ensaiar e os ingressos lá já estão esgotados”, diz.

Além disso, Silva toca em dois grandes festivais brasileiros em 2019. No dia 6 de abril é a vez do Lollapalooza, em São Paulo. No dia 28 de Setembro, ele fecha a segunda noite do Palco Sunset no Rock in Rio com Lulu Santos. A parceria dos dois começou em 2015, quando Lulu gravou uma participação na faixa “Noite”, do álbum “Vista pro Mar”.

“Já começamos a pensar no show porque o Lulu é muito rápido, é um cara que trabalha muito. Já estamos escolhendo algumas coisas, mas ainda tem muita água pra rolar este ano”, finaliza.

SERVIÇO

Bloco do Silva

Com Silva, Regional da Nair, Pedro França (Festa Axé-RJ) e Los Noronha

Quando: 8 de fevereiro, a partir das 22h.

Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto,

Vitória.

Quanto: R$ 50 (pista/meia); R$ 70 (área vip/meia). Ingressos à venda nas lojas Jaklayne Joias, Bicho Guloso, Bar dos Meninos e no site R$ 50 (pista/meia); R$ 70 (área vip/meia). Ingressos à venda nas lojas Jaklayne Joias, Bicho Guloso, Bar dos Meninos e no site www.blueticket.com.br