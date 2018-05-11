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SILVA anuncia parceria com Anitta e lança música inédita

'A Cor é Rosa' é o primeiro single do sexto álbum do capixaba, que será lançado no fim do mês

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 16:49
 
Depois de aumentar o público e o alcance do seu sucesso, o capixaba SILVA vai mais longe. Ele lançou, nesta sexta-feira (11), a música e o clipe de "A cor é rosa", dando início a enxurrada de novidades em sua carreira.
Silva, que gravou com Marisa Monte e cantou o repertório da portelense, viu o número de fãs só aumentar. E isso deve se manter com o próximo trabalho do capixaba. Tudo porque "A cor é rosa" é o primeiro single do sexto álbum de SILVA, "Brasileiro", que deve ser lançado no próximo dia 25 de maio e terá Anitta como participação em uma das 14 músicas.
O anúncio foi feito pelo Instagram dos dois cantores, em publicações que "conversam". Anitta postou uma foto com o capixaba perguntando: "Tudo bem, @Silva?". Que teve a seguinte resposta numa postagem do cantor: "Tudo muito bem! @anitta".
Por sinal, o show de lançamento do disco em Vitória será em junho, no Teatro da Ufes, em Goiabeiras. Serão duas apresentações nos dias 20 e 21. Os ingressos já estão à venda por R$ 40 (meia), no site www.tudus.com.br.
A COR É ROSA
O clipe de "A Cor é Rosa" teve cenas gravadas no Espírito Santo, sendo a maioria no Centro de Vitória. O ritmo envolvente e alto astral da música refletem bem o que canta a letra.
"Sempre que eu pensar no meu bem / Vou colorir o dia / Eu faço o céu de rosa / E ninguém vai duvidar da vida", canta Silva no refrão.
Num pop romântico, com direito a uma congada, SILVA enaltece sua terra natal e mostra um pop indio cor de rosa.
 

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