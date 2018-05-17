Shows, tatuagem e muita arte movimentam a Casa Porto, em Vitória

Casa Porto vai receber música, arte e tatuagem Crédito: Guilherme Ferrari

Com a proposta de dar visibilidade à produção de artistas e produtores culturais do Espírito Santo, acontece nesta sexta (18) e neste sábado (19), das 15 às 21 horas, na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro Histórico, a 10ª edição do Mercado Casa Porto.

Depois de nove edições, o evento apresenta algumas novidades. Agora, irá acontecer em dois dias seguidos, terá shows musicais ao vivo e o Flash Day Tattoo, onde as pessoas podem fazer tatuagens minimalistas, em pequenos tamanhos e com preços acessíveis. Quem irá participar do Mercado Casa Porto é o 7 Luas Tattoo Studio, formado por Vanessa Baliana, Luara Monteiro e Isabela Bimbato.

Além disso tudo, 15 expositores vão apresentar trabalhos de diversas técnicas, como pintura, desenho, gravura, cerâmicas e diferentes trabalhos artísticos manuais. "O Mercado Casa Porto é uma feira de arte que tem origem na necessidade de divulgar, dar visibilidade e possibilitar o desenvolvimento da economia criativa de artistas plásticos. O diferencial desta ação é a oportunidade de o público poder ter acesso às obras de arte de qualidade a um bom custo, conversando diretamente com os artistas" explicou a coordenadora da Casa Porto e uma das idealizadoras do evento, Kênia Lyra.

SHOWS

O evento contará com dois shows ao vivo: na sexta (18), o músico Marcos Bifão leva o universo pop para a Casa Porto; e no sábado (19), a brasilidade toma conta do espaço com o Trio Mafuá. Com 10 anos de estrada, o grupo é um dos grandes nomes do forró no Estado e promete um show dançante e animado com repertório autoral e uns clássicos do gênero.

SERVIÇO

10º Mercado Casa Porto

Quando: sexta (18) e sábado (19), das 15 às 21 horas

Onde: Casa Porto das Artes Plásticas - Rua Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro

Aberto ao público