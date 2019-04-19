Shows nacionais agitam Guarapari na Páscoa; veja programação

Capixabas e turistas já estão em festa comemorando o fim de semana prolongado e, no Espírito Santo, parece ser Guarapari que vai bombar mais do que nunca: entre os dias 19 e 20 de abril os agitos ao som de artistas nacionais vão ser o ponto alto da agenda cultural.
Essa será a segunda edição do "Feriado dos Sonhos", que é a programação que concentra a maior parte desses shows. Nele, o Multiplace Mais é que será palco para artistas como Felipe Araújo e Ferrugem, enquanto o Café de la Musique também ficará agitada com Gusttavo Lima.
SEXTA-FEIRA (19)
Ferrugem vai apresentar suas novidades da carreira, como o DVD "Chão de Estrelas", que foi lançado ainda neste mês. Além dele, Felipe Araújo também trará boas novas com "Atrasadinha", hit que ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso e já atingiu mais de 300 milhões de views nas plataformas digitais.
SÁBADO (20)
Atitude 67 e Pocahontas são duas das atrações que vão comandar a noite no Multiplace Mais. Além das atrações, a dupla João Gustavo e Murilo também comandará as caixas de som além de outros artistas convidados que vão agitar o público durante o intervalo.
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (19)
Felipe Araújo e Ferrugem
Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari)
Horário: 22h
Ingressos: R$ 70 (front stage, 1º lote, meia-entrada e meia-entrada solidária); R$ 180 (camarote 1, 1º lote, meia-entrada e meia-entrada solidária, open bar liberado); R$ 100 (camarote 2, 1º lote, meia-entrada e meia-entrada solidária) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
Mais informações: (27) 3376-3866
Sábado (20)
"Baladinha" com Gusttavo Lima
Local: Café de la Musique (Península de Meaípe, Meaípe, Guarapari)
Horário: 15h
Ingressos: R$ 160 (setor único, 4º lote, meia-entrada) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
Mais informações: (27) 3376-3866
Atitude 67, Pocahontas e João Gustavo & Murilo
Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari)
Horário: 22h
Ingressos: R$ 70 (front stage, 1º lote, meia-entrada e meia-entrada solidária); R$ 180 (camarote 1, 1º lote, meia-entrada e meia-entrada solidária, open bar liberado); R$ 100 (camarote 2, 1º lote, meia-entrada e meia-entrada solidária) - Vendas por meio do EventBrite.com.br
Mais informações: (27) 3376-3866