Shows, festa e muita música agita a quarta-feira. Confira a agenda

A quarta-feira, dia 24 de janeiro, está bom uma boa programação para curtir. Tem show, música ao vivo, festa. Escolha a que mais te agrada e divirta-se.

MÚSICA AO VIVO

O Som do Vinil

Anos 60, 70 e 80. Às 21h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.

Gravidade

Repertório do Clube da Esquina. Às 20h, no Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, 2º andar, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-0860.

PedalaSamba

O grupo PedalaSamba comanda o projeto #SambaDo40Graus, com o melhor do samba e do pagode em seu repertório, além de grandes sucessos atuais. A partir das 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.





PedalaSamba faz show na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Elo Entretenimento/Divulgação

SHOW

André Prando

O músico André Prando faz show hoje em mais uma edição do projeto #JalapeñoApresenta, com repertório de canções autorais e covers de grandes nomes, como Belchior e Sérgio Sampaio. Às 19h30. Jalapeño  Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

André Prando se apresenta em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Luara Monteiro/Divulgação

BALADA

Wanted Pub

Quartaneja com Felipe Ribeiro e Rodrigo Balla. Ás 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 12 (até 23h), R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3207-6561 e (27) 99991-9302.

Casa de Bamba

A Casa de Bamba traz o violonista Cecitônio Coelho e o músico Rodrigo Nogueira como atrações do projeto Quarta de Raiz. O repertório dos dois é recheado com o melhor do samba. A partir das 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Vitrine Music Bar

A dupla Breno & Bernardo e o cantor Rômulo Aranttes vão agitar a noite do Vitrine Music Bar. Eles se apresentam no projeto Nossa Quarta com muito sertanejo. Às 20h30. Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.

Breno e Bernardo se apresentam em Vila Velha Crédito: Rafael Nick

FESTA

Baile da 3ª idade

Com o conjunto Os Colibris de Ouro. Às 16h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 7 (meia), R$ 14 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.

EXPOSIÇÃO

Diário Visual

A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até 25 de fevereiro.

Táticas de Graffiti e Não Graffiti

Primeira exposição individual do artista plástico Renato Ren, que levanta questões acerca da arte urbana. Formada por registros fotográficos e vídeos, a mostra traz trabalhos executados pelas ruas da Grande Vitória. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Até 3 de fevereiro.

Almas Ingênuas

Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Wabi-Sabi

Mostra do fotógrafo Tadeu Bianconi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.

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