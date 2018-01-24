Shows, festa e muita música agita a quarta-feira. Confira a agenda

A quarta-feira, dia 24 de janeiro, está bom uma boa programação para curtir. Tem show, música ao vivo, festa. Escolha a que mais te agrada e divirta-se.
MÚSICA AO VIVO
O Som do Vinil
Anos 60, 70 e 80. Às 21h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
Gravidade
Repertório do Clube da Esquina. Às 20h, no Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Via Cruzeiro Mall, 2º andar, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-0860.
PedalaSamba
O grupo PedalaSamba comanda o projeto #SambaDo40Graus, com o melhor do samba e do pagode em seu repertório, além de grandes sucessos atuais. A partir das 20h30. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99904-5360.
SHOW
André Prando
O músico André Prando faz show hoje em mais uma edição do projeto #JalapeñoApresenta, com repertório de canções autorais e covers de grandes nomes, como Belchior e Sérgio Sampaio. Às 19h30. Jalapeño Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
BALADA
Wanted Pub
Quartaneja com Felipe Ribeiro e Rodrigo Balla. Ás 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 12 (até 23h), R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3207-6561 e (27) 99991-9302.
Casa de Bamba
A Casa de Bamba traz o violonista Cecitônio Coelho e o músico Rodrigo Nogueira como atrações do projeto Quarta de Raiz. O repertório dos dois é recheado com o melhor do samba. A partir das 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Vitrine Music Bar
A dupla Breno & Bernardo e o cantor Rômulo Aranttes vão agitar a noite do Vitrine Music Bar. Eles se apresentam no projeto Nossa Quarta com muito sertanejo. Às 20h30. Vitrine Music Bar. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: gratuito (até 21h); R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 3534-9790.
FESTA
Baile da 3ª idade
Com o conjunto Os Colibris de Ouro. Às 16h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 7 (meia), R$ 14 (inteira). Informações: (27) 3229-2352.
EXPOSIÇÃO
Diário Visual
A exposição traz o diário visual do artista Maik Douglas Cabral que surgiu através de sua busca pela mimese do real a partir do desenho. Galeria Bendita Torreão, Rua Gonçalves Dias, 1201, São Diogo, Serra. Visitação: de terça a domingo, das 14h às 21h. Ingressos: pague quanto quiser. Até 25 de fevereiro.
Táticas de Graffiti e Não Graffiti
Primeira exposição individual do artista plástico Renato Ren, que levanta questões acerca da arte urbana. Formada por registros fotográficos e vídeos, a mostra traz trabalhos executados pelas ruas da Grande Vitória. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Até 3 de fevereiro.
Almas Ingênuas
Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.
Wabi-Sabi
Mostra do fotógrafo Tadeu Bianconi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.
Outros Eus
Mostra fotográfica de Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.