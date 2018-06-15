Shows de Gilberto Gil na Rússia são cancelados

Os shows dena abertura da Casa do Brasil em Moscou, na Copa do Mundo da Rússia, foram cancelados. O cantor e compositor faria duas apresentações no espaço: uma nesta sexta-feira, 15, na inauguração do espaço, e outra no sábado, dia 16 de junho. Segundo a nota oficial da produção da casa, o adiamento ocorreu devido a burocracias entre a Brasil Experience e o locador do imóvel em Moscou.