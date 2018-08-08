Shows de Demi Lovato no Brasil são cancelados

Demi Lovato, cantora Crédito: Demi Lovato / Instagram

Os próximos shows da turnê do disco Tell Me You Love Me, de Demi Lovato, foram cancelados. A cantora passaria pela América do Sul a partir de 14 de novembro, com shows marcados para quatro cidades no Brasil, sendo elas São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Os shows em Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, também foram cancelados.

O cancelamento dos shows acontece poucas semanas após a artista sofrer uma overdose, em 24 de julho. Ela já teve alta do hospital e está em uma clínica de reabilitação sem previsão de saída.

Segundo a Eventim, empresa responsável pela venda de ingressos para os shows de Demi Lovato no Brasil, o reembolso poderá ser solicitado a partir do dia 15 de agosto. As compras realizadas no site serão automaticamente canceladas e o valor totalmente restituído.