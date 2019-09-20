Agenda

Shows de Alcione e Felipe Araújo são opções para o fim de semana

Além das apresentações, que são gratuitas, os próximos dias terão apresentações de Munhoz e Mariano e espetáculo com Christiane Torloni

20 set 2019 às 09:06

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 09:06

O final de semana está começando e você ainda não tem planos? O Divirta-se preparou uma agenda com o que de melhor vai rolar no Estado de hoje até domingo!
Em Vitória, nesta sexta terá shows da carioca Letrux, com a parte final da turnê de sucesso “Noites de Climão”, e de Dan Abranches, Nick Cruz e Gabriela Brown na festa “Eita!”. No Sul, Guarapari começa a comemoração dos seus 128 anos com um showzão gratuito da diva do samba Alcione. Se você preferir teatro, você poderá escolher entre a peça “Rubem Braga - A Vida em Voz Alta”, que entre no seu último final de semana da temporada, ou Master Class, com a global Christiane Torloni. As duas ficam até domingo em cartaz.
O sábado começa com shows de artistas capixabas, como Macucos, Cainã e a Vizinhança do Espelho e Auri, no aniversário de três anos do Estúdio Bravo. À noite, o espetáculo Tango Sinfônico promete emocionar a plateia com a dança e música argentina. Ainda na Grande Vitória, a segunda edição da Festa da Cana e do Mel terá shows gratuitos com Serginho Black, Richard Viana, Cristian Greik e o cantor Felipe Araújo.
Fechando o final de semana, no domingo, o grupo de pagode Bom Gosto grava seu novo DVD em Vitória com participações pra lá de especiais. Péricles, É o Tchan, Turma do Pagode e Xande de Pilares são alguns que participarão. Em Viana, o linharense Alemão do Forró faz o show de encerramento da Festa da Cana e do Mel. Confira as agendas completas para cada dia abaixo e divirta-se!
SEXTA-FEIRA (20)
Letrux
A carioca Letícia Novaes, a Letrux, faz show "Em Climão de Despedida" em Vitória. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Letícia Letrux no Festival Sarara Crédito: Instagram/@festivalsarara
Aniversário de 128 anos de Guarapari
Alcione será uma das atrações do aniversário de Guarapari hoje, que ainda terá show com Anfrisio Lima e Banda. Às 20h. Avenida Copacabana, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.
Alcione Crédito: Marcos Hermes
Eita!
Com shows de Nick Cruz, Dan Abranches, ex-participante do programa The Voice Brasil, e Gabriela Brown. Às 23h. Bolt. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (2º lote). Informações: (27) 3311-5216.
O cantor Dan Abranches no The Voice Brasil, reality musical da Globo Crédito: Globo/Isabella Pinheiro
Master Class
Christiane Torloni traz turnê de "Master Class" a Vitória. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
A atriz Christiane Torloni encarna Maria Callas no espetáculo "Master Class" Crédito: Marcos Mesquita
2ª Festa da Cana e do Mel
Shows com Rian & Rodrigo, Munhoz & Mariano e Xirú do Sul abrem 2ª Festa da Cana e do Mel, em Viana. Às 20h. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
SÁBADO (21)
Bravo 3 Anos
Com shows de Macucos, Jahfah (RJ), Duets, Auri, Gabriela Brown, Amaro Lima, Big Bat Blues Band, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Pura Vida, Zé Moreira Trio e Gabriel Ruy Trio. Às 15h. Estúdio Bravo. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Vitória. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 99576-6417.
Cainã e a Vizinhança do Espelho Crédito: Cainã Morellato
2ª Festa da Cana e do Mel
Com Serginho Black, Richard Viana, Cristian Greik e Felipe Araújo. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
O cantor Felipe Araújo Crédito: Divulgação
Uma Noite em Buenos Aires - Tango Sinfónico
Tributo Sinfônico aos mestres Piazolla, Mariano Mores e Gardel. Às 20h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 90 (cadeira prata/ meia) a R$ 260 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062. Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto na compra das mesas e 50% na compra das cadeiras ouro.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Garotos da Praia, Rabannada DJ e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Último final de semana da temporada do monólogo com José Augusto Loureiro que conta a vida do cronista cachoeirense. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim
Andora Sem Fronteiras
Espetáculo da Cia. de Dança Andora, parte do projeto “Cena Local”. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
475 anos de São Mateus
A dupla Munhoz & Mariano vai agitar a festa de São Mateus, que ainda terá shows com Sama Groove, Capoeira Beribazu, Capura Raça, Eternizando Samba, Lambasaia e Law Lima. Às 14h. Parque de Exposições. São Mateus. Entrada gratuita.
A dupla sertaneja Munhoz e Mariano Crédito: Instagram/@munhozemariano
DOMINGO (22)
Verão de Booa
Gravação do DVD do Bom Gosto com participação de Turma do Pagode, Péricles, É o Tchan, Xande de Pilares e Funk Samba Club. Às 16h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 100 (meia/ 5º lote); R$ 200 (inteira/ 5º lote). Informações: (27) 99923-8119. Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto na compra do ingresso.
Bom Gosto Crédito: Rodrigo Kunstmann da Cruz
2ª Festa da Cana e do Mel
Shows de João Filipe & Rafael e Alemão do Forró fecham a Festa da Cana e do Mel. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
O cantor Alemão do Forró Crédito: Dalton Binow
Master Class
Com Christiane Torloni, como Maria Callas. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
A atriz Christiane Torloni encarna Maria Callas no espetáculo "Master Class" Crédito: Calé Merege
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Peça com José Augusto Loureiro. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim
