Shows de Alcione e Felipe Araújo são opções para o fim de semana

O final de semana está começando e você ainda não tem planos? O Divirta-se preparou uma agenda com o que de melhor vai rolar no Estado de hoje até domingo!
Em Vitória, nesta sexta terá shows da carioca Letrux, com a parte final da turnê de sucesso “Noites de Climão”, e de Dan Abranches, Nick Cruz e Gabriela Brown na festa “Eita!”. No Sul, Guarapari começa a comemoração dos seus 128 anos com um showzão gratuito da diva do samba Alcione. Se você preferir teatro, você poderá escolher entre a peça “Rubem Braga - A Vida em Voz Alta”, que entre no seu último final de semana da temporada, ou Master Class, com a global Christiane Torloni. As duas ficam até domingo em cartaz.
O sábado começa com shows de artistas capixabas, como Macucos, Cainã e a Vizinhança do Espelho e Auri, no aniversário de três anos do Estúdio Bravo. À noite, o espetáculo Tango Sinfônico promete emocionar a plateia com a dança e música argentina. Ainda na Grande Vitória, a segunda edição da Festa da Cana e do Mel terá shows gratuitos com Serginho Black, Richard Viana, Cristian Greik e o cantor Felipe Araújo.
Fechando o final de semana, no domingo, o grupo de pagode Bom Gosto grava seu novo DVD em Vitória com participações pra lá de especiais. Péricles, É o Tchan, Turma do Pagode e Xande de Pilares são alguns que participarão. Em Viana, o linharense Alemão do Forró faz o show de encerramento da Festa da Cana e do Mel. Confira as agendas completas para cada dia abaixo e divirta-se!
SEXTA-FEIRA (20)
Letrux
A carioca Letícia Novaes, a Letrux, faz show "Em Climão de Despedida" em Vitória. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Aniversário de 128 anos de Guarapari
Alcione será uma das atrações do aniversário de Guarapari hoje, que ainda terá show com Anfrisio Lima e Banda. Às 20h. Avenida Copacabana, Praia do Morro, Guarapari. Entrada gratuita.
Eita!
Com shows de Nick Cruz, Dan Abranches, ex-participante do programa The Voice Brasil, e Gabriela Brown. Às 23h. Bolt. Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (2º lote). Informações: (27) 3311-5216.
Master Class
Christiane Torloni traz turnê de "Master Class" a Vitória. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
2ª Festa da Cana e do Mel
Shows com Rian & Rodrigo, Munhoz & Mariano e Xirú do Sul abrem 2ª Festa da Cana e do Mel, em Viana. Às 20h. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
SÁBADO (21)
Bravo 3 Anos
Com shows de Macucos, Jahfah (RJ), Duets, Auri, Gabriela Brown, Amaro Lima, Big Bat Blues Band, Cainã e a Vizinhança do Espelho, Pura Vida, Zé Moreira Trio e Gabriel Ruy Trio. Às 15h. Estúdio Bravo. Rua Alberto Bella Rosa, 175, Vitória. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 99576-6417.
2ª Festa da Cana e do Mel
Com Serginho Black, Richard Viana, Cristian Greik e Felipe Araújo. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
Uma Noite em Buenos Aires - Tango Sinfónico
Tributo Sinfônico aos mestres Piazolla, Mariano Mores e Gardel. Às 20h. Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: de R$ 90 (cadeira prata/ meia) a R$ 260 (mesa ouro/ 4 pessoas). Informações: (27) 99242-6062. Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto na compra das mesas e 50% na compra das cadeiras ouro.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Garotos da Praia, Rabannada DJ e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem lista ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Último final de semana da temporada do monólogo com José Augusto Loureiro que conta a vida do cronista cachoeirense. Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.
Andora Sem Fronteiras
Espetáculo da Cia. de Dança Andora, parte do projeto “Cena Local”. Às 19h30. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
475 anos de São Mateus
A dupla Munhoz & Mariano vai agitar a festa de São Mateus, que ainda terá shows com Sama Groove, Capoeira Beribazu, Capura Raça, Eternizando Samba, Lambasaia e Law Lima. Às 14h. Parque de Exposições. São Mateus. Entrada gratuita.
DOMINGO (22)
Verão de Booa
Gravação do DVD do Bom Gosto com participação de Turma do Pagode, Péricles, É o Tchan, Xande de Pilares e Funk Samba Club. Às 16h. Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 100 (meia/ 5º lote); R$ 200 (inteira/ 5º lote). Informações: (27) 99923-8119. Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto na compra do ingresso.
2ª Festa da Cana e do Mel
Shows de João Filipe & Rafael e Alemão do Forró fecham a Festa da Cana e do Mel. Às 18h30. Área de Eventos. Viana Sede, Viana. Entrada gratuita. Informações: (27) 2124-6706.
Master Class
Com Christiane Torloni, como Maria Callas. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira). Informações: (27) 3376-0933.
Rubem Braga – A Vida Em Voz Alta
Peça com José Augusto Loureiro. Às 18h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27)3376-0933.