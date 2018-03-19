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CINEMA

Shia LaBeouf vai estrelar 'Honey Boy', filme sobre ele mesmo

Ainda não se sabe quando as filmagens vão começar nem quando o longa vai estrear

Publicado em 19 de Março de 2018 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 16:08
Polícia divulga foto do ator Shia LaBeouf preso em Savannah Crédito: Divulgação
O ator Shia LaBeouf vai estrear um filme sobre ele mesmo, mas não vai interpretar a si mesmo no longa. De acordo com a Variety, o filme Honey Boy, ainda sem título em português, vai falar sobre a relação problemática do ator com seu pai, que era alcoólatra e já foi preso algumas vezes.
LaBeouf vai viver, na verdade, seu pai, enquanto o seu papel será interpretado pelo ator Lucas Hedges.
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A direção fica por conta de Alma Har'el e a produção tem nomes como Brian Kavanaugh-Jones, Daniela Taplin Lundberg e Christopher Leggett. Ainda não se sabe quando as filmagens vão começar nem quando o longa vai estrear.

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