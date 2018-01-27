Shawn Mendes ressuscita projeto MTV Unplugged com maiores sucessos

Shawn Mendes Crédito: Reprodução/Site Billboard/Matt Winkelmeyer/Getty Images

Ao longo dos anos 1990, o mercado fonográfico foi invadido por uma enxurrada de discos acústicos. De fato, virou uma febre artistas gravarem os maiores sucessos com as tomadas desplugadas. Esse tipo de projeto tinha ainda mais peso por ter recebido a chancela do selo MTV Unplugged.

Naquela década, nomes como Nirvana, Mariah Carey, Pearl Jam, Alanis Morissette e Shakira gravaram discos com músicas com sonoridade não-elétricas e tiveram grande repercussão tanto em volume de vendas quanto de críticas positivas pela qualidade do material que vinha sendo entregue.

Até o Brasil teve representantes de peso surfando nesse seara, como Kid Abelha, Cássia Eller, Rita Lee e Legião Urbana.

O fato é que a série lançada lá em 1989 pela MTV americana andava meio esquecida, mas eis que o canadense Shawn Mendes, um artista relativamente novo na cena, resolveu ressuscitar o projeto e soltar a voz em 11 faixas do registro ao vivo, lançado agora pela gravadora Universal Music.

Os áudios foram retirados de um show feito no seu país de origem repleto de fãs na plateia, além de ter sido exibido pelo canal que dá nome do projeto, reiniciando a série acústica.

Sobre esse tipo de gravação há algumas ressalvas importantes a serem feitas: uma é a de que se o cantor não se sustenta sozinho ao vivo, o som não fica bom; outra questão é que, o fato de os aparelhos eletrônicos - como guitarras ou sintetizadores -, estarem desligados, joga um peso ainda maior sobre a importância da voz nas canções, que infelizmente não contam com recursos técnicos para possíveis correções de falhas.

E isso fica evidente neste lançamento: a voz do garoto Shawn Mendes não é a das mais límpidas. Em momentos cruciais, ela falha ou perde força, como no hit Mercy. É nessas faltas que a voz do público, em coral, acaba suprindo alguns defeitos. Mas dá para curtir o som!

Faixa a faixa

O repertório navega por faixas de seu último álbum de estúdio, Illuminate, e de trabalhos mais antigos e menos conhecidos do grande público. Quem gosta vai se identificar com as escolhas.

A faixa de introdução e que dá tom ao material é Theres Nothing Holdin Me Back. Pela limitação de recursos disponíveis no palco, as melodias de um ou outra canção mudam, mas bem pouco. Mas os fãs identificam logo na primeira nota.

Ruin é uma balada que combina com esse ar acústico, com direito a firulas vocais e um cenário simples, mas eficaz.

Bad Reputation começa introspectiva, com voz e piano, mas ganha corpo na segunda metade. Dont Be a Fool tem uma melodia gostosinha de ouvir. Quando as faixas exigem mais performance vocal, às vezes o jovem não chega lá, mas arranha tons graves que suprem essa demanda ao vivo.

Como era tradição nesses tipos de materiais, Shawn Mendes também fez um cover, dessa vez do hit Use Somebody, do Kings of Leon. Sem muito tempo a perder, o cantor emenda o hit Treat You Better para finalizar o show. O resultado, de modo geral, é um disco com ar mais romântico.

Se a ideia é ser o mais real possível, o álbum entrega uma dura verdade: Shawn Mendes ainda é melhor em estúdio do que ao vivo quando o assunto é entregar músicas prontas para virar hits.

"MTV Unplugged" - Shawn Mendes

Universal Music, 11 faixas.