Sesc Glória recebe seminário gratuito para amantes dos quadrinhos

A quarta edição do Sinav conta com palestras gratuitas, mesas-redondas, exposições e oficinas. O evento começa nesta sexta-feira (30) e vai até domingo (1º)