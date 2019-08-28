Sesc Glória recebe seminário gratuito para amantes dos quadrinhos

Ilustração Crédito: Graça Lima

Artes gráficas, ilustrações e narrativas visuais vão invadir o palco do Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, a partir de amanhã durante o Seminário de Ilustração e Narrativas Visuais (Sinav).

A quarta edição do evento vai até domingo com palestras gratuitas, mesas-redondas, exposições e oficinas. Este ano o evento terá como homenageado o ilustrador, pintor e artista plástico Wagner Veiga.

Morador do bairro São Cristóvão, na Capital, Veiga já atuou no estado como pintor e desenvolveu trabalhaos ligados à área da arquitetura. Em São Paulo, exerceu atividades mais ligadas à ilustração.

Segundo explicou o organizador do Sinav, Luciano Feijão, o homenageado também fará uma palestra.

“O Veiga trabalhou em uma época quando não havia o recurso da fotografia fazendo cartazes, anúncios e embalagens de produtos. Em São Paulo, conheceu algumas pessoas que o ajudaram. Não fez formação ou nada do tipo, entrou na carreira porque sabia desenhar. Hoje tem mais de 70 anos e merece ser evidenciado.”

ORIGEM DO SINAV

O Sinav é um evento promovido por meio de uma parceria do Núcleo de Pesquisa em Ilustração Editorial (Nupie), criado em 2016, com o Sesc-ES. Segundo Feijão, a primeira edição surgiu após o grupo identificar a necessidade de ampliar a discussão sobre o tema para os artistas, estudantes e interessados na temática.

Olaf Crédito: Gustavo Mendes

“Nós tivemos a ideia de fazer a discussão sobre o cenário, mas não tínhamos recursos, só a paixão pelo assunto. A ajuda do Sesc foi e tem sido primordial para que a primeira e todas as outras edições fossem possíveis. O Sesc nos oferece a estrutura, aparelhagem e os recursos financeiros que nos permitem organizar tudo de uma forma atrativa.”

PROGRAMAÇÃO

O Seminário reúne uma programação intensa de atividades – avaliação de portfólios, oficinas, palestras, mesas-redondas, mostra e feira de materiais independentes.

A abertura será às 18h desta sexta, quando o Teatro Vírginia Tamanini receberá o homenageado Wagner Veiga. Às 19h, Gustavo Rodrigues ministra a palestra Arte Tradicional x Arte Digital: o ilustrador e seus dilemas estéticos. O evento segue até domingo (1º).

Dois dos destaques da programação apontados pelos organizadores são o quadrinista e ilustrador Marcelo D’Salete e a ilustradora Graça Lima. Na avaliação de Luciano Feijão, D’Salete usa o trabalho nos quadrinhos para hastear a bandeira na luta contra o racismo.

“Ele coloca o trabalho em favor de uma luta séria e necessária contra o racismo. A Graça é referência e tem uma trajetória gigantesca. Ela vai falar sobre como o mercado do livro ilustrado mudou ao longo das décadas”, explicou.

SINAV 4

Quando: Sexta (30), a partir das 18h, sábado (31) e domingo (1º), a partir das 9h

Local: Centro Cultural Sesc Glória, Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Informações: (27) 3232-4750



