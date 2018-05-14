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TELEVISÃO

Série 'Gotham' é renovada e quinta temporada será a última

Trama mostra Bruce Wayne antes de se transformar em Batman

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 18:13
Série "Gotham" Crédito: Divulgação
Esta semana marca os anúncios de renovação e cancelamento das principais séries da TV americana de emissoras como NBC, CBS, Fox, entre outras.
Os cancelamentos que mais comoveram os fãs foram os de Brooklyn Nine-Nine e de Lucifer, ambas da Fox - porém a primeira vai ganhar nova temporada por outra emissora. Entre as séries que continuam, está Gotham.
Protagonizada por Ben McKenzie e David Mazouz, a trama mostra Bruce Wayne antes de se transformar em Batman. A emissora anunciou que a série, que estreou em 2014, vai ganhar uma quinta temporada, mas que ela será a última, e ainda ressaltou que os novos episódios vão focar na transformação de Wayne no homem morcego.

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