Série 'Gotham' é renovada e quinta temporada será a última

Série "Gotham" Crédito: Divulgação

Esta semana marca os anúncios de renovação e cancelamento das principais séries da TV americana de emissoras como NBC, CBS, Fox, entre outras.

Os cancelamentos que mais comoveram os fãs foram os de Brooklyn Nine-Nine e de Lucifer, ambas da Fox - porém a primeira vai ganhar nova temporada por outra emissora. Entre as séries que continuam, está Gotham.