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CINEMA

Sequência de 'Mary Poppins' terá Emily Blunt no elenco

Julie Andrews, que ganhou o Oscar de melhor atriz em 1965 por sua atuação no filme original, é substituída em 'O Retorno de Mary Poppins' pela atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 22:12

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 22:12

O Retorno de Mary Poppins terá Emily Blunt no papel da babá mágica Crédito: Divulgação
Uma visão dos telhados encardidos de Londres? Uma babá descendo à Terra com um guarda-chuva voador? Dick Van Dyke? Todos estão presentes no trailer da sequência de Mary Poppins divulgado nesta terça-feira, 18.
Julie Andrews, que ganhou o Oscar de melhor atriz em 1965 por sua atuação no filme original, é substituída em O Retorno de Mary Poppins por Emily Blunt, como a governanta nada convencional que chega como um passe de mágica para cuidar de uma família carente de amor.
A sequência se passa em 1932, quando o menino Michael Banks, já adulto, cria seus próprios filhos com a ajuda da irmã, Jane, na ausência da mãe.
O trailer não dá muitas outras pistas sobre a trama do musical, mas mostra um elenco britânico de destaque que inclui Ben Whishaw, Colin Firth e Julie Walters.
Meryl Streep também participa, assim como Dick Van Dyke, que interpretou o limpador de chaminés Bert no primeiro filme. Hoje com 92 anos, Van Dyke aparece no trailer ágil como sempre dançando sobre uma mesa.
O filme mistura atuações com cenas de animação, relembrando a técnica considerada inovadora em meados dos anos 1960, que hoje carrega um charme retrô.
O Retorno de Mary Poppins deve estrear no período antes do natal no Reino Unido e nos Estados Unidos.

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