Sensitiva revela simpatias para ter mais dinheiro em 2019

Crédito: Reprodução/Tumblr

A sensitiva Márcia Fernandes revelou, nesta semana em entrevista a um programa de TV, vários rituais para a virada do ano. As simpatias garantem, segundo a expert, dinheiro, saúde, prosperidade, amor e até gravidez e, em praticamente todas elas, os materiais usados são os que comumente são comprados para o réveillon, como champagne.

Segundo Márcia, que é conhecida na internet por ser referência no assunto, 2019 será regido por São Jorge e, por esse motivo, algumas das simpatias também fazem alusão a ele. "Alguns desses rituais eu mesma faço todos os anos e são totalmente verídicos. Minhas simpatias têm fundamento", completou a sensitiva, em bate-papo com a apresentadora Daniela Albuquerque.

A sensitiva Márcia Fernandes Crédito: Reprodução/Instagram @marciasensitiva

O Gazeta Online enumerou as simpatias apontadas por Márcia como boas para serem feitas na virada para 2019. Confira:

DINHEIRO NO SAPATO

A sensitiva defende que botar dinheiro no sapato do pé direito pode render bons frutos para o próximo ano. Para dar certo, a pessoa precisa estar com o valor dentro do calçado já à meia-noite. No dia seguinte, todo o dinheiro que estava no sapato deve ser convertido em pães, que precisam ser doados.

CHAMPAGNE NA SOBRANCELHA

Outro ritual é o de pentear a sobrancelha com espumante após o brinde. Nessa simpatia, a pessoa deve mergulhar o dedo do meio da mão esquerda no champagne e em seguida pentear a sobrancelha esquerda com ele. Enquanto penteia, os adeptos devem mentalizar tudo o que querem para 2019.

MOEDAS NOS CANTOS DA CASA

Uma outra simpatia para conseguir mais dinheiro em 2019 é o de espalhar moedas pelos cantos da casa em que se vai passar a virada. Nessa simpatia, a pessoa deve, além de espalhar o dinheiro, acender todas as luzes de todos os cômodos da residência, incluindo banheiro, dependência de empregada e varanda. No dia seguinte, as moedas devem ser recolhidas e com elas devem ser comprados pães que a família dona da casa deve comer.

PALMA VERMELHA

Muita gente também toma um cuidado especial com as flores selecionadas para os arranjos de fim de ano. Márcia garante que a casa precisa estar enfeitada com palma vermelha e rosa amarela. As duas plantas vão proporcionar dinheiro e saúde para 2019.

BOLSO CHEIO

Segundo a sensitiva, quem quer prosperar em 2019 também precisa passar a virada com os bolsos cheios. Mesmo que a quantia não seja gasta, é importante que os bolsos da roupa que for usada estejam com dinheiro.

PRETO NO RÉVEILLON PROTEGE

Márcia destaca que, ao contrário da crença popular de que em ano novo só se usa branco, o preto pode ser uma boa opção. A cor, segundo a sensitiva, protege quem a usa de energias negativas. Ela explica que quando se está de roupa preta nem você transmite energia para ninguém e vice-versa.

LINGERIE COLORIDA

Cada cor representa alguma coisa. Tanto para lingerie quanto para cuecas, as cores escolhidas para compor o underwear da virada precisam ser pensados. Amarelo é para dinheiro; branco é para se curar de doenças e para ter paz; verde é para esperança; azul é para abrir os caminhos; coral/salmão serve para quem quer casar.