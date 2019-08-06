Segunda temporada de 'Elite' ganha data de estreia; confira o trailer

A segunda temporada da série espanhola Elite , da Netflix , ganhou data de estreia nesta terça-feira, 6. Os novos episódios chegam ao catálogo da plataforma no dia 6 de setembro .

Na história, três adolescentes de classe baixa são enviados a uma das melhores e mais exclusivas escolas da Espanha, após um terremoto destruir o colégio onde estudavam. A chegada dos novos alunos abala todas as estruturas e relações do rico espaço social, e uma adolescente acaba assassinada.