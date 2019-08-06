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Segunda temporada de 'Elite' ganha data de estreia; confira o trailer

Produção espanhola da Netflix acompanha jovens ricos e problemáticos

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2019 às 16:20
Miguel Herrán (esquerda) em cena da série 'Elite' Crédito: Netflix
A segunda temporada da série espanhola Elite, da Netflix, ganhou data de estreia nesta terça-feira, 6. Os novos episódios chegam ao catálogo da plataforma no dia 6 de setembro.
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Na história, três adolescentes de classe baixa são enviados a uma das melhores e mais exclusivas escolas da Espanha, após um terremoto destruir o colégio onde estudavam. A chegada dos novos alunos abala todas as estruturas e relações do rico espaço social, e uma adolescente acaba assassinada.
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A primeira temporada contou com três atores do elenco de La Casa de Papel: Miguel Herran, o Rio, que interpreta Christian; Jaime Lorente, o Denver, no papel de Nano, e María Pedraza, Alison, agora no papel de Marina.
Confira o trailer:

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