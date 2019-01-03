Segunda temporada da série 'O Justiceiro' estreia em 18 de janeiro

03/01/2019 - Segunda temporada de "O Justiceiro" sai em janeiro deste ano Crédito: Reprodução

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (3) a data de estreia da terceira temporada de "O Justiceiro" para 18 de janeiro. A história sobre o anti-herói de "Demolidor" é uma parceria da plataforma de streming com a Marvel.

No dia 1° de janeiro, a Netflix já havia divulgado teaser da nova temporada, que terá 13 episódios. Nele, Frank Castle (Jon Bernthal) aparece queimando o perdão presidencial recebido na primeira temporada.

Nesta quinta, a plataforma deu mais detalhes. "A segunda temporada encontra Frank em um território muito familiar. Billy Russo (Ben Barnes), seu ex-companheiro de armas, lentamente começa a se recuperar da lesão cerebral traumática que Frank o causou e é apenas uma questão de tempo até que comece a juntar as peças do quebra-cabeça."

O elenco também conta com Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R.Moore (Curtis Hoyle), Josh Stewart (John Pilgrim) e Floriana Lima (Dra. Krista Dumont).

Ainda não se sabe qual o futuro da série "O Justiceiro" já que a Disney anunciou em agosto que irá abandonar a Netflix para criar o seu próprio serviço de streaming. A saída representa uma grande perda para o catálogo do serviço de vídeo sob demanda, já que a Disney, além de produtora de suas famosas animações, é detentora dos direitos de obras da Pixar, de longas de super-herói da Marvel, da nova franquia "Star Wars", entre outros.

Recentemente, a Netflix confirmou o fim das séries "Demolidor", "Punho de Ferro" e "Luke Cage". Por enquanto, a estratégia da Disney vale apenas para o mercado dos Estados Unidos.

Os estúdios Disney querem lançar a plataforma com o quarto filme da franquia "Toy Story", a continuação de "Frozen" e a versão com atores de "O Rei Leão", todos previstos para estrear daqui a dois anos.