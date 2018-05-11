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LUTO

Scott Hutchison, líder da banda Frightened Rabbit, morre aos 36 anos na Escócia

Um corpo encontrado na quinta-feira, 10, na Escócia, foi confirmado como sendo do vocalista

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 16:59
Scott Hutchison, vocalista da banda Frightened Rabbit Crédito: Chris Lever/REX/Shutterstock
Um corpo encontrado na quinta-feira, 10, na Escócia, foi confirmado como sendo do vocalista e líder da banda Frightened Rabbit, Scott Hutchison. Ele tinha 36 anos e estava desaparecido há dois dias. A causa oficial da morte não foi divulgada. O corpo foi encontrado em Port Edgar, Queensferry, próximo a Edimburgo.
Um comunicado da família, divulgado nesta sexta-feira, 11, diz que o cantor sofria com problemas de saúde mental.
"Como família, estamos totalmente devastados com a perda trágica do nosso querido Scott. Apesar do seu desaparecimento, e da recente preocupação com sua saúde mental, estávamos nos mantendo positivos e esperançosos de que ele voltaria, depois de algum tempo longe para se recompor. Scott, como muitos artistas, era extremamente sensível e isso era evidente em suas letras."
O cantor e guitarrista escreveu dois tuítes na noite de terça-feira, 8, falando da sua vida no passado: "Seja bom para todos que você ama... Eu não vivi por essa premissa e isso me mata". Vinte minutos depois, seu tuíte final dizia: "Eu estou longe agora. Obrigado".

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