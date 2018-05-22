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TELEVISÃO

SBT planeja volta do 'Em Nome do Amor'

Quase duas décadas após seu fim, programa será produzido para o mês de junho

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 16:41
"É namoro ou amizade?". Quem viveu a década de 1990 no Brasil provavelmente se lembrará da pergunta feita pelo apresentador Silvio Santos no programa Em Nome do Amor, exibido originalmente entre os anos de 1994 e 2000.
Quase duas décadas após seu fim, o SBT está produzindo um retorno para a atração. De acordo com a assessoria da emissora, a ideia é que seja feita uma edição especial para o próximo Dia dos Namorados, em 12 de junho.
O programa, porém, deve ficar restrito às plataformas digitais do SBT, como o canal da emissora no YouTube.
Silvio Santos apresentou o Em Nome do Amor de 2 de outubro de 1994 a 27 de agosto de 2000 Crédito: Arquivo/SBT

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