SBT diz que ataque a Danilo Gentili era pegadinha

Publicado em 24 de julho de 2019 às 17:17
- Atualizado há 6 anos
O SBT divulgou, nesta quarta-feira, 24, uma nota esclarecendo que uma suposta agressão que o humorista Danilo Gentili teria sofrido por parte de seu colega Diguinho Coruja durante a participação em um programa da Rede Brasil de Televisão foi, na verdade, uma "brincadeira combinada da atração".
"Com garrafa e sangue cenográficos, a ação não trouxe danos reais a Danilo, que encontra-se bem e sem ferimentos, gravando o The Noite normalmente já na tarde desta quarta-feira", esclarece o comunicado divulgado pela emissora.
Em seu Instagram, Danilo havia divulgado imagens da suposta agressão, que, na verdade, era uma pegadinha: "Não farei maiores comentários sobre o assunto até esclarecer as coisas com quem fez isso. Acredito que ele é uma boa pessoa mas se descontrolou. Obrigado a todos vocês que se preocuparam".
Diguinho Coruja também compartilhou um registro do momento em que, supostamente, teria quebrado uma garrafa na cabeça de Gentili: "Peço desculpas pela atitude que tive". O SBT, posteriormente, esclareceu os fatos com a nota citada acima.
