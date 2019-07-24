"Agressão"

SBT diz que ataque a Danilo Gentili era pegadinha

Segundo o comunicado da emissora, Danilo passa bem

Publicado em 24 de julho de 2019 às 17:17 - Atualizado há 6 anos

O SBT divulgou, nesta quarta-feira, 24, uma nota esclarecendo que uma suposta agressão que o humorista Danilo Gentili teria sofrido por parte de seu colega Diguinho Coruja durante a participação em um programa da Rede Brasil de Televisão foi, na verdade, uma "brincadeira combinada da atração".

Crédito: Reprodução/Instagram @danilogentili

"Com garrafa e sangue cenográficos, a ação não trouxe danos reais a Danilo, que encontra-se bem e sem ferimentos, gravando o The Noite normalmente já na tarde desta quarta-feira", esclarece o comunicado divulgado pela emissora.

Em seu Instagram, Danilo havia divulgado imagens da suposta agressão, que, na verdade, era uma pegadinha: "Não farei maiores comentários sobre o assunto até esclarecer as coisas com quem fez isso. Acredito que ele é uma boa pessoa mas se descontrolou. Obrigado a todos vocês que se preocuparam".

Diguinho Coruja também compartilhou um registro do momento em que, supostamente, teria quebrado uma garrafa na cabeça de Gentili: "Peço desculpas pela atitude que tive". O SBT, posteriormente, esclareceu os fatos com a nota citada acima.

