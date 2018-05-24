Santa Jazz tem transporte saindo de Vitória a partir de R$ 90

Quer curtir o Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa sem se preocupar com estacionamento, beber e dirigir e ter desconforto? Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, em Vitória, e Vila Velha terão transportes diários que vão e voltam para o Parque de Exposições da cidade, onde acontece o evento, com passaportes de R$ 90 e R$ 150 por pessoa, com o ingresso para os shows já inclusos.
Hudson Ruela, que há cinco anos promove os transportes oficiais do Santa Jazz, conta que neste ano a expectativa é ainda maior pelos shows que vão acontecer e pelo fato de o festival ter se dividido em dois finais de semana. "Nós já estamos com vários passaportes vendidos, mas estamos com frota para atender todos os interessados. É que brasileiro sempre deixa tudo para última hora, não é?", brinca, reiterando que há translados durante o dia e noite.
Durante o dia, os transportes custam R$ 90 por pessoa, podendo ser em van ou ônibus, dependendo da quantidade de pessoas interessadas. Quando o transporte é para a noite, o valor sobe para R$ 150. "Isso porque à noite o valor da entrada, que não é cobrada durante o dia, já está embutida no valor do transporte", esclarece. Para o dia, a saída acontece às 10h e volta às 16h. Para a noite, as saídas acontecem às 18h e a volta quando terminam os shows.
No último ano, em algumas noites, Hudson lembra que chegou a levar e trazer mais de 90 pessoas. "É que a rede hoteleira de Santa Teresa não consegue comportar todo mundo que quer ir, já que o evento a cada edição ganha mais notoriedade. Até por isso tomamos fôlego, ano a ano, para continuar com esse trabalho", conclui.
SERVIÇO
Transporte oficial do Santa Jazz
Previsão: 4 saídas de dia e 5 saídas à noite
Valor: R$ 90 (dia) e R$ 150 (noite)
Venda: por meio do site www.farramovel.com
PROGRAMAÇÃO DO SANTA JAZZ
25/05 (sexta-feira)
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ANDY TIMMONS E FAMES JAZZ BAND (USA/BRA)
23h: NELSON FARIA (BRA)
01h: STANLEY JORDAN E ARMANDINHO (USA/BRA)
02h: ENCERRAMENTO
26/05 (sábado)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: VICTOR HUMBERTO, VIA BRASIL E CONVIDADOS (ES)
14h: PEDRO DE ALCÂNTARA E GABRIEL GROSSI (ES/BRA)
15:30: JAM SESSION: AMARO FREITAS (BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ROSA MARYA COLIIN E JEFFERSON GONSALVES (BRA)
23h: JOÃO DONATO (BRA)
01h: AMARO FREITAS (BRA)
02h: ENCERRAMENTO
27/05 (domingo)
DIA COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: ROGER BEZERRA (ES)
14h: EDUARDO DUSSEK E DERICO (BRA)
16h: ENCERRAMENTO
31/05 (quinta-feira)
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
20h: ABERTURA PORTÕES
PALCO FAMES
20h30/22h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: CHICO CHAGAS E CARLOS MALTA (BRA)
23h: BRUNO MANGUEIRA CONVIDA FILÓ MACHADO (ES/BRA)
01h: JJ JACKSON (USA)
02h: ENCERRAMENTO
01/06 (sexta-feira)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h: FINEST HOUR(ES)
14h: TULIO MOURÃO E CÉLIO BALONA(BRA)
15h30: JAM SESSION: LEON BEAL E IGOR PRADO (USA/BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h:NICO REZENDE & QUINTETO CANTA CHET BAKER (BRA)
23h:MARVIO CIRIBELLI(BRA)
01h: LEON BEAL E IGOR PRADO/SOUL MUSIC (USA/BRA)
02h: ENCERRAMENTO
02/06 (sábado)
MANHÃ COM ENTRADA GRATUITA
11h: ABERTURA DOS PORTÕES
PALCO FAMES
11h30/13:30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
12h30: ORIZZONTI 6TETO (ES)
14h: MASSIMO VALENTINI (ITA)
15h30: JAM SESSION: ARTHUR MAIA (BRA)
16h30: ENCERRAMENTO
20h00: ABERTURA PORTÕES
NOITE COM COBRANÇA DE INGRESSOS
PALCO FAMES
20h30/22:30/00h30: SHOW REGIONAL
PALCO IMIGRANTES
21h: ARTHUR MAIA (BRA)
23h: DELICATESSEN JAZZ (BRA)
01h: ADRIANO GRINEMBERG (BRA)
SERVIÇO
7ª Edição do Festival Internacional de Jazz & Bossa de Santa Teresa
Onde: Centro de Eventos (Rua Virgílio Germano Bassetti, s/n, Bairro Dois Pinheiros)
Quando: 25 a 27 de maio e 31 de maio a 2 de junho
Entradas: à venda no site Blueticket (R$ 100 - primeiro fim de semana; R$ 150 - segundo fim de semana)