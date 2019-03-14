Sandy e Junior fazem turnê comemorativa em 10 capitais brasileiras

31/08/2018 - Sandy e Junior dividem palco e relembram o passado durante show em SP. Esta apresentação motivou o retorno da dupla Crédito: Reprodução/Youtube

Após uma mensagem publicada por Sandy e Junior Lima em janeiro sugerindo um encontro para março, os fãs da dupla podem respirar aliviados e preparar os bolsos porque o mistério acabou: os irmãos passarão com a turnê Nossa História por dez capitais a partir de julho.

A comemoração dos 30 anos de carreira com shows em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Curitiba, Belém, Fortaleza, Recife e Salvador foi anunciada em uma coletiva de imprensa apresentada por Sarah Oliveira nesta quarta-feira (13). O primeiro show será o de Recife, em 12 de julho.

A turnê tem como gancho os 30 anos da primeira apresentação da dupla na TV no programa Som Brasil, cantando "Maria Chiquinha".

A pré-venda dos ingressos acontecerá entre os dias 20 e 21 de março para os clientes Caixa Elo e, as vendas gerais, a partir do dia 22, às 0h01. Os ingressos para o show de São Paulo, marcado para 24 de agosto, custarão entre R$ 190 e R$ 460, com possibilidade de meia-entrada.

"Mudou tudo [em comparação com o passado], as temáticas das letras nem nos dizem respeito mais, em alguns casos, mas o que fica é uma leveza e um prazer em retomar essa parceria", disse Sandy na coletiva.

"Como a ideia não é seguir com isso, mas priorizar nossas carreiras individuais, então o sentimento é de leveza", acrescentou Junior, segundo quem o repertório não vai incluir canções dos dois em carreira solo.

13/03/2019 - Cartaz da turnê de reencontro de Sandy e Junior Crédito: Divulgação

Segundo Sandy, não há planos de gravar músicas novas para a turnê. "A ideia é só resgatar o repertório antigo e se divertir". "As coisas inéditas a gente dá vazão nas nossas carreiras individuais", completou Junior.

Desde o fim da dupla, em 2007, os irmãos têm se dedicado a projetos solo.

Confira as datas dos shows:

12/7 - Recife (Classic Hall)

13/7 - Salvador (Arena Fonte Nova)

19/7 - Fortaleza (Centro de Convenções)

20/7 - Brasília (Nilson Nelson)

3/8 - Rio de Janeiro (Jeunesse Arena)

17/8 - Belo Horizonte (Estádio do Mineirinho)

24/8 - São Paulo (Allianz Parque)

31/8 - Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

13/9 - Manaus (Estúdio 5)