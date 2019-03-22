Sandy e Junior anunciam shows extras da turnê "Nossa História"

A Live Nation anunciou datas extras da turnê Nossa História de Sandy e Junior. O Rio de Janeiro terá uma nova apresentação no dia 2 de agosto, às 21h30, na Jeunesse Arena, enquanto São Paulo também receberá os irmãos no dia 25 de agosto, às 20h, no Allianz Parque.
A pré-venda para as duas apresentações ocorre, a partir das 10h, nos dias 27 e 28 de março, e é exclusiva para clientes de cartões Elo. A venda para o público em geral será a partir da 0h01 de 29 de março pelo site ingressorapido.com.br.
Nas bilheterias, a compra pode ser feita a partir das 10h. Cada ponto de venda comercializa apenas entradas para sua respectiva cidade e não há taxa de conveniência.
Turnê Nossa História
12 de julho - Recife (Classic Hall)
13 de julho - Salvador (Arena Fonte Nova)
19 de julho - Fortaleza (Centro de Convenções)
20 de julho - Brasília (Nilson Nelson)
2 de agosto - Rio de Janeiro (Jeunesse Arena) EXTRA
3 de agosto - Rio de Janeiro (Jeunesse Arena)
17 de agosto - Belo Horizonte (Esplanada do Mineirão)
24 de agosto - São Paulo (Allianz Parque)
25 de agosto - São Paulo (Allianz Parque) EXTRA
31 de agosto - Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)
13 de setembro - Manaus (Estúdio 5)
14 de setembro - Belém (Hangar)
R$ 180 (pista 2º lote)
R$ 200 (pista 3º lote)
R$ 340 (frontstage 1º lote)
R$ 360 (frontstage 2º lote)
R$ 380 (frontstage 3º lote)
R$ 3.200 (camarote para dez pessoas)
R$ 140 (cadeira superior 1º lote)
R$ 160 (cadeira superior 2º lote)
R$ 180 (cadeira superior 3º lote)
R$ 200 (cadeira lateral 1º lote)
R$ 220 (cadeira lateral 2º lote)
R$ 240 (cadeira lateral 3º lote)
R$ 280 (cadeira central)
R$ 300 (frontstage 1º lote)
R$ 320 (frontstage 2º lote)
R$ 340 (frontstage 3º lote)
R$ 180 (pista 1º lote)
R$ 200 (pista 2º lote)
R$ 220 (pista 3º lote)
R$ 280 (fronstage 1º lote)
R$ 300 (fronstage 2º lote)
R$ 320 (fronstage 3º lote)
R$ 220 (arquibancada)
R$ 260 (cadeira inferior)
R$ 280 (pista)
R$ 520 (pista premium)
R$ 140 (cadeira N3)
R$ 290 (pista)
R$ 320 (cadeira N1)
R$ 420 (camarote)
R$ 520 (pista premium)
R$ 280 (pista)
R$ 480 (pista premium)
R$ 190 (cadeira superior)
R$ 220 (pista)
R$ 280 (cadeira inferior)
R$ 460 (pista premium)
R$ 180 (pista)
R$ 320 (pista premium e camarote)
R$ 140 (pista 1º lote)
R$ 180 (pista 2º lote)
R$ 200 (pista 3º lote)
R$ 280 (pista premium 1º lote)
R$ 300 (pista premium 2º lote)
R$ 340 (pista premium 3º lote)
R$ 140 (pista 1º lote)
R$ 180 (pista 2º lote)
R$ 200 (pista 3º lote)
R$ 280 (pista premium 1º lote)
R$ 300 (pista premium 2º lote)
R$ 340 (pista premium 3º lote)
Estádio do Pacaembu
Dias e horários de funcionamento: quarta a sábado, das 10h às 18h
Endereço: praça Charles Muller S/N (bilheteria principal) – São Paulo – SP
Recife
Classic Hall
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 18h
Endereço: Av. Agamenon Magalhães, S/N – Salgadinho, Olinda – PE
Shopping Paralela
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 13h às 21h
Endereço: av. Luís Viana, 8544 – Patamares, Salvador – BA
Ticket Shop (Shopping Iguatemi)
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 21h30; domingo, das 13h às 19h30
Endereço: av. Washington Soares, 85 – Edson Queiroz, Fortaleza – CE
Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 18h
Endereço: Setor de Divulgação Cultural 05, Eixo Monumental, DF
Jeunesse Arena
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 18h
Endereço: av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ
Central de Eventos
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado das 10h às 22h
Endereço: rua dos Tupis, 337 – Centro, Belo Horizonte – MG
Amplitur
Dias e horários de funcionamento: segunda a sexta das 10h às 18h; domingo (24/3) das 10h às 18h
Endereço: Padre Leonardo Nunes, 440 – Portão, Curitiba – PR
Granada Beach Centro
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 21h
Endereço: Av. Eduardo Ribeiro, 620 – Centro, Manaus – AM
Loja É Show (Shopping Boulevard, 4º piso)
Endereço: Av. Visc. de Souza Franco, 776 – Reduto, Belém – PA
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, domingo das 14h às 22h
Parque Shopping
Endereço: Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde, Belém – PA
Dias e horários de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo das 14h às 22h