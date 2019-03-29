Sandrera e Sylvio Passos celebram Raul Seixas com show especial

Em agosto de 1989, o rock brasileiro perdia um de seus maiores nomes, Raul Seixas. Para homenagear os 30 anos de sua partida, Sandrera, cantor e compositor capixaba que até ganhou fama como “filho não reconhecido de Raul”, e Sylvio Passos, amigo pessoal de Raul e dono de um grande acervo de peças pessoais do Maluco Beleza apresentam, o projeto “Noite Raulzera”, no dia 30 de março, no Sesc Glória.

“Eu fiz uma amostra desse show em um festival de rock e a resposta do público foi perfeita. Aí, em conversa com Sylvio, ele falou que este ano a morte de Raul completava 30 anos e perguntou meus planos sobre isso. Falei do show, conheci o programa dele na internet (“Pergunte ao Carimbador Maluco”) e bolamos esse projeto ‘Noite Raulzera’”, explica Sandrera.

A noite começa com um bate-papo no qual Sylvio responde perguntas dos fãs de Raul. A mediação será feita pelo músico e filósofo Fraga Ferri. Sylvio, que já morou com Raul, mantém um baú com coisas que ele ganhou da mãe do roqueiro após a morte do filho. Alguns desses itens serão mostrados no evento.

Após a conversa, é hora do show! Sandrera e Sylvio entram em cena para festejar a história do cantor. No palco, clássicos de Raul como “Meu Amigo Pedro”, “Medo da Chuva” e “Banquete de Lixo” serão intercaladas por canções autorais de Sandrera, que lançou o álbum “Prateleira” no ano passado.

“Querida Kika”, música de Sandrera baseada na carta que Raul escreveu para Kika Seixas antes de sua morte, será acompanhada pela gaita de Sylvio.

O show ainda terá a participação do cantor e compositor capixaba Max Gasperazzo. “O Max é um parceiro. Nós tocamos no Espírito Folk e ele é um compositor que já teve suas canções gravadas por Zé Geraldo, Tato, do Falamansa... Gosto muito dele”, diz.

A intenção de Sandrera e Sylvio é viajar com esse projeto por outras cidades. Em agosto, o capixaba toca em Brasília, na passeata anual realizada para relembrar Raul e que reúne milhares de fãs de todo o Brasil.

CARREIRA

“Toca Raul” é uma frase que Sandrera já está acostumado a ouvir nesses seus 15 anos de carreira. “Minha voz tem uma região que lembra a do Raul. E sou magrinho, tenho cavanhaque, aí não tem jeito”, brinca.

Seu álbum “Prateleira” traz a canção que virou sua música da sorte, “Querida Kika”. A canção acabou chamando atenção da própria família de Raul.

“Eu estava vivendo o mesmo momento que Raul estava quando escreveu aquela carta. Era 2015 e tinha acabado de me separar de uma francesa. Ela voltou pra França, tinha uma filhinha, e quando reli a carta foi muito forte pra mim. Aí musiquei, mandei pra Vivi (Seixas, também filha do Raul), perguntei se poderia lançar e virou meu talismã”, conta.

Outra canção do álbum é “Tá Freud Baia”, que ganhou videoclipe e transformou Sandrera em ‘o filho não reconhecido de Raul Seixas”. “Uma fake news que fez com o que o clipe estourasse”, conta.

Fã incondicional do músico baiano, Sandrera tem Raul como um dos seus ícones ao lado de Zé Geraldo, Belchior e Bob Dylan. “Minha formação musical está muito em cima desse grupo. A maneira como Raul conduziu a carreira é o que mais me chama atenção. Era um cara que só fazia o que queria. Com ele aprendi a fazer baião, rock’n’roll e tudo junto”, completa.

SERVIÇO

Noite Raulzera

Com Sandrera e Sylvio Passos

Quando: 30 de março, às 19h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 15 (meia-entrada e comerciários) e R$ 18 (comerciantes e conveniados). Ingressos à venda na bilheteria do teatro.